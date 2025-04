路透社：美國向烏克蘭索要天然氣管道控制權　以補償安全援助

路透社引述消息人士報道,美國和烏克蘭官員周五(4月11日)舉行會晤,討論美國提出的獲取烏克蘭礦產資源的提議,但鑑於會晤的「敵對」氣氛,協議取得進展的可能性很低。消息人士還指出,美國還要求烏克蘭交出境內的天然氣管道控制權,以補償美國在俄烏戰爭期間提供的安全保障。



消息人士稱,談判氣氛非常緊張,因為華盛頓給出的條件「過於極端」。它將賦予美國開採烏克蘭礦產資源的特權,並要求基輔將烏克蘭國有和私人企業開採自然資源所得的所有收入存入一項聯合投資基金。但不會向烏克蘭進一步提供美國的安全保障,以抵抗俄羅斯的進攻。

