自稱《Path of Exile 2》高手 馬斯克幾乎遭全服玩家圍攻怒離席
撰文：聯合新聞網
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世界首富馬斯克（Elon Musk）周末搭私人專機，乘機展示星鏈內建的WIFi。
馬斯克在機上透過串流玩他最喜歡的電玩遊戲《Path of Exile 2》（PoE2，中譯《流亡黯道》），將近90分鐘，自稱是頂尖玩家的馬斯克只是默默坐着，眼睜睜看着自己在遊戲中的角色不斷GG（死亡）。
連「前女友」也登入遊戲催交贍養費 點圖放大看看馬斯克慘被圍攻的情形及玩家們的無情留言：
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出了甚麼事？原來是遊戲對外開放，開賽才5分鐘，批評馬斯克個人和他討好特朗普（Donald Trump）的辱罵流言不斷湧入，包括酸他電玩技巧很爛。
有一則留言出現在螢幕上馬斯克角色的腦袋邊，宣稱：
你永遠都會感到寢食難安。
另一則留言偽裝成馬斯克第13個小孩的媽，表示自己一直聯絡不上他：
只能去買PoE2，藉由打game聯絡，提醒你記得付扶養費，謝謝你，Elon。
還有一則留言更毒，要馬斯克採騎乘位坐在特朗普身上，讓特朗普「馬上風」暴斃。
好心人士建議馬斯克關掉遊戲聊天功能，眼不見為淨。
馬斯克設定的角色不斷在傳授第一級基本控制的階段被Boss幹掉之後，馬斯克憤而離席，宣稱連線斷了，實際上串流順暢無比。
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