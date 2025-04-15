日本和歌山縣知事出席世博開幕活動後昏迷家中　送院後不治

日本和歌山縣知事岸本周平4月14日早上被發現在家中昏迷，送院時情況危殆，及後證實不治，終年68歲。而他在前一日曾到大阪出席世博開幕活動，消息人士指他當時已有身體不適迹象。



讀賣電視台（YTV）、《產經新聞》及《每日新聞》等日媒報道，和歌山縣政府指，岸本的秘書及私人司機未能與對方聯絡，於是在早上10時15分左右上門到知事官邸，發現對方昏迷不醒，於是報警求助。

岸本目前在深切治療部留醫，《每日新聞》引述多個消息人士稱，他的心肺停止，當局其後證實不治。

圖為和歌山縣知事岸本周平2月接受當地傳媒訪問。（YTV圖片）

岸本在13日到訪大阪世博會場，在和歌山縣有份參與的關西展館視察時，與其他人一起抬神轎。報道引述在場人士提到，岸本當時說不出話來，看起來身體狀況不佳。

和歌山縣知事岸本周平（中）曾在4月13日現身大阪世博會場的關西館，與其中人一起抬神轎。（讀賣電視台圖片）

現年68歲的岸本出身於和歌山並畢業於東京大學，其後進入財務省和金融廳前身的大藏省，再轉戰民間企業，並於2008年首度成為眾議員。他曾經在政府擔任經濟產業政務官，到了2022年離開國民民主黨後，以無黨派身分當選和歌山知事。