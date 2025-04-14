特朗普關稅｜日本首相：不急於與美國達協議　也不作重大讓步

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）宣布對全球眾多貿易夥伴加徵「對等關稅」，4月9日又宣布暫緩90天，但10%的最低基準稅率繼續生效。其中面對24%「對等關稅」的日本，在暫緩後仍有10%的最低基準稅率和25%汽車關稅。日本首相石破茂周一（4月14日）表示，不會急於與美國就關稅談判達成共識，也不會作出重大讓步。



石破茂在眾議院預算委員會會議上表示，他不考慮對美國徵收報復式關稅：「我認為，當日本受到能源和食品價格飆升的衝擊，報復式關稅不符合我們國家利益。」

日本首相石破茂4月12日在大阪世博開幕禮上致辭。（Reuters）

據共同社，這是考慮到對美國徵收更高的進口關稅可能會加速日本的通貨膨脹。

路透社報道，除了日本對美國的巨額貿易順差外，特朗普還指責日本故意維持日圓疲軟，導致市場預期東京可能面臨強化貨幣的壓力，儘管近期美元廣泛拋售已推高日圓匯率。消息人士先前表示，日本央行從超低水準上調借貸成本的緩慢步伐也可能在談判中受到批評。

2025年4月8日，美國財長貝森特（Scott Bessent，左）獲總統特朗普（Donald Trump，不在圖中）委任負責與日本就關稅問題進行談判。日本首相石破茂委任經濟再生大臣赤澤亮正（右）作為日方代表參與談判。（Reuters，網絡圖片）

率領日本代表團出席峰會的經濟再生大臣赤澤良成表示，日本財務大臣加藤勝信將和美國財政部貝森特（Scott Bessent）展開有關匯率問題的討論。

韓聯社報道，韓國代理總統韓德洙周一表示，特朗普似乎已指示立即與韓國、日本和印度開始就關稅問題舉行談判​​。