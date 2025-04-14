澤連斯基邀請特朗普訪問烏克蘭　籲向俄羅斯施壓達成實際停火

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）在上周五（4月12日）出席哥倫比亞廣播公司（CBS）旗下一個採訪節目時談及戰爭現狀，稱邀請在上月斡旋俄烏停火的美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）訪問烏克蘭，親身面見受戰爭影響的當地民眾。



俄烏戰火燃逾3年，烏克蘭北部城市蘇梅（Sumy）昨日遭兩枚俄羅斯導彈空襲，增至34人死亡、117人受傷，死傷者包括兒童。澤連斯基在事發後譴責襲擊，還在今次節目中談及襲擊慘案，強調不能信任俄羅斯。

基輔在特朗普斡旋俄烏進行為期一個月的部份停火後表示支持，莫斯科則主張美國達成數個前提條件後才停火，俄烏局勢此後愈發緊張。澤連斯基旨在通過節目向特朗普發聲，懇請他連同表態譴責的歐洲領導人，向俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）施壓，讓普京來到談判桌前。

法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）在慘案發生後譴責俄羅斯無停火誠意，法國正與盟友合作，以求用強制措施讓俄羅斯立即停火。

圖為CBS旗下一檔在2025年4月11日錄製的採訪節目，澤連斯基在節目中講述俄羅斯襲擊烏克蘭城市的慘狀，呼籲特朗普訪問烏克蘭，以親眼面見這些慘劇。（截圖自YouTube@60minutes）

特朗普：採訪節目失實 將起訴傳媒

特朗普在節目播出後未表態會否訪問烏克蘭，而是在旗下社交平台批評CBS報道失實，稱自己「很榮幸起訴CBS」。

他在貼文中先是指責CBS在去年美國大選中為前副總統賀錦麗（Kamala Harris，又譯哈里斯）站台，涉嫌操縱2020年美國大選，強調若自己當時連任，則不會爆發俄烏戰爭，還希望美國聯邦通訊委員會（FCC）能夠因此罰款CBS。