俄導彈襲烏克蘭增至34死117傷 澤連斯基斥拖延戰事促歐美施壓
撰文：蕭通
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烏克蘭北部城市蘇梅（Sumy）4月13日遭兩枚俄羅斯導彈空襲，增至34人死亡、117人受傷，死傷者包括兒童。同日為棕枝主日（Palm Sunday），烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）譴責事件，稱不少民眾正前往教堂時遇難，呼籲美國和歐洲對莫斯科作出強硬回應，指俄羅斯正在拖延這場戰爭，如果不對其施加壓力，和平 就不可能實現。
英國、德國和意大利領導人均譴責事件。 德國總理朔爾茨（Olaf Scholz）稱，今次攻擊反映俄羅斯所謂的準備和平是什麼價值。
澤連斯基在社交媒體上發布的影片顯示，在受襲城市的街道中央，有巴士及汽車焚毀，屍體散落在路上。內政部長伊克利緬科（Ihor Klymenko）批評，俄羅斯選擇在重要的教堂節日殺害平民，不少民眾在交通工具、路上及建築物內罹難。蘇梅市代理市長Artem Kobzar宣布，從14日開始為死難者舉行為期3天的哀悼。
澤連斯基的幕僚長葉爾馬克（Andriy Yermak）表示，這些導彈中裝有集束彈藥，「俄羅斯這樣做是為了殺害盡可能多的平民」。外交部長瑟比加（Andrii Sybiha）形容今次攻擊涉戰爭罪行，基輔正與所有盟友和國際機構分享詳細資料。
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