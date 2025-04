俄導彈襲烏克蘭增至34死117傷　澤連斯基斥拖延戰事促歐美施壓

烏克蘭北部城市蘇梅(Sumy)4月13日遭兩枚俄羅斯導彈空襲,增至34人死亡、117人受傷,死傷者包括兒童。同日為棕枝主日(Palm Sunday),烏克蘭總統澤連斯基(Volodymyr Zelenskiy)譴責事件,稱不少民眾正前往教堂時遇難,呼籲美國和歐洲對莫斯科作出強硬回應,指俄羅斯正在拖延這場戰爭,如果不對其施加壓力,和平 就不可能實現。



英國、德國和意大利領導人均譴責事件。 德國總理朔爾茨(Olaf Scholz)稱,今次攻擊反映俄羅斯所謂的準備和平是什麼價值。

澤連斯基在社交媒體上發布的影片顯示,在受襲城市的街道中央,有巴士及汽車焚毀,屍體散落在路上。內政部長伊克利緬科(Ihor Klymenko)批評,俄羅斯選擇在重要的教堂節日殺害平民,不少民眾在交通工具、路上及建築物內罹難。蘇梅市代理市長Artem Kobzar宣布,從14日開始為死難者舉行為期3天的哀悼。

圖為2025年4月13日,烏克蘭北部城市蘇梅(Sumy)遭俄羅斯導彈空襲,有建築物及交通工具被擊中,多人傷亡。(Press service of the State Emergency Service of Ukraine/Handout via REUTERS)