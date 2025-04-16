兩名中國公民在羅馬遭槍殺　疑華商黑幫搶地盤　中使館促儘快破案

意大利警方宣布，兩名中國公民於4月14日晚上在羅馬的普內斯汀納路（via Prenestina）遭到槍殺，當時兩人正騎着單車回家，就在即將抵達住所幾米處，被騎着電單車的兇手近距離開槍射擊後腦，當場死亡。中國駐意大利大使館表達關切，敦促意方儘快破案，懲治兇手。



據意媒報導引述目擊者稱，現場響起至少10下槍聲，部分子彈擊中男子頭部。急救人員趕到時，兩人已無生命跡象，遺體倒在住所門前，地面遺下大量彈殼。警方隨後封鎖現場展開調查，指死者為一對夫婦，男子53歲，妻子38歲，初步判斷這是一宗有組織、有預謀的「行刑式」槍擊，目前正通過周邊監控錄影追查嫌犯逃跑路線和身份。

意大利托斯卡尼大區的普拉托（Prato）擁有大量中國紡織業者。普拉托檢察官指出，近年來，中國犯罪組織為了爭奪紡織物流業的壟斷權，展開所謂的「衣架戰爭」，這有可能是導致這對中國夫婦是次被槍殺的原因。

中國駐意大利大使館周二在官方微信公眾號「意旅陽光」發文說，使館高度關注該案件，對兩名不幸遇害者深表哀悼，向家屬表示慰問。

中使館表示，在得知相關情況後已同死者家屬取得聯繫，並提供必要協助，將繼續密切關注案件進展。

報導指出，普拉托地區犯罪狀況在近月內不斷升級，發生暴力攻擊、謀殺未遂事件等，此外，在意大利托斯卡納、西班牙馬德里和巴黎的華商公司也都曾傳出縱火事件。