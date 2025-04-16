華爾街日報：特朗普政府擬利用關稅談判　迫使逾70國限制對華貿易

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）早前宣布暫緩對除中國以外其他國家加徵「對等關稅」90天。《華爾街日報》最新引述消息人士指，財長貝森特（Scott Bessent）其後提出一項對華施壓計劃，希望通過利用正在進行的關稅談判，向貿易夥伴施壓，要求他們限制與中國的交易。



報道指，華府期望在與70多個國家的磋商中，要求不得容許中國通過他們國家境內運送貨物，以及阻止中國企業在這些國家設立工廠，以逃避美國關稅。

消息人士指，特朗普政府這項計劃旨在迫使北京坐上中美關稅「談判桌」，並削減北京對特朗普關稅的「談判籌碼」，儘管此舉可能會進一步打擊美國經濟，由於各國對華貿易情況不同，報道預料最終談判結果或有差異。

2025年4月8日，美國新澤西州港口貨櫃碼頭全景。在對中國實施104%關稅之前，美國港口的活動明顯增加。美國總統特朗普（Donald Trump）早前宣布將進一步提高關稅，以回應中國的報復。（Getty）

貝森特是於本月初向特朗普提出有關想法，亦是他孤立中國經濟戰略的一部分。據報有關戰略獲得特朗普政府官員支持，目前正討論具體的範圍和執行程度。

周二，特朗普接受電視節目訪問時談到巴拿馬不再參與中國「一帶一路」戰略時表示，可能會要求其他國家在美國與中國之間作出選擇。