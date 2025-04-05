日本秋田米驗出重金屬「鎘」　59噸已流入市面　最大超標達2倍

日本秋田縣於4月4日宣布，秋田縣內法人農業聯合會所生產的米，驗出超標重金屬鎘。約59噸鎘米已賣給日本多地的加工和批發業者。聯合會已針對此事致歉，正主動通知業者進行回收。



綜合TBS與秋田放送報道，秋田縣小坂町法人農業聯合會「熊谷農進」去年生產的米「秋田小町」（あきたこまち），驗出超標的重金屬鎘。根據日本《食品衛生法》，白米中的鎘不得超過0.4ppm，而熊谷農進生產的米卻驗出0.47至0.87ppm的鎘。

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日本東北農政局3月接獲通報後緊急進行調查，要求熊谷農進停止出貨。據了解，出貨的86噸超標鎘米中，其中59噸作為主食用米，已銷售給神奈川、宮城和秋田的加工與批發業者，流入市面。

熊谷農進正在進行調查和商品回收。目前尚未確認有民眾健康因此受害。熊谷農進理事熊谷聽已為此事件致歉，推測是因為缺水導致鎘對策的湛水管理不完善。秋田縣除了設立供居民諮詢的窗口，還計劃調查檢出的狀況和流通路徑。

報道指出，秋田縣小坂町是土壤中較容易檢測出鎘的地區。通常情況下，農家為防止稻米吸收鎘，會在稻穗抽出前後的3週內將其浸泡在水中，超過基準值的稻米據說是在較短的期間內所栽種。

根據日本厚生勞動省，自然環境中的鎘會在農產品、畜產品和水產品中累積，這些產品作為食物被攝取後，部分鎘會被人體吸收，主要累積在腎臟中。長期攝取高濃度鎘的食品恐引發腎功能障礙，以及膝蓋、肩膀出現劇痛的「痛痛病」。

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