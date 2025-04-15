特朗普貿易戰｜BBC：商務部長扮醜人　財長扮好人將主導政策解話

英國媒體報道，在美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）政府4月9日突然宣佈暫緩執行「對等關稅」政策；有分析認為，特朗普內閣就貿易政策現時有兩派陣營：商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）和貿易顧問納瓦羅（Peter Navarro）屬強硬派在「扮醜人」，而財政部長斯貝森特（Scott Bessent）因其豐富的金融經驗和對關稅的懷疑態度而負責「扮好人」。評論認為他將成為白宮負責向金融市場解釋貿易政策的代言人。



據英國廣播公司（BBC）報道，在特朗普叫停向大部份貿易夥伴徵收新關稅當日，這位戴著眼鏡的62歲前對沖基金經理貝森特向數十名記者表示：「這需要巨大的勇氣，能夠堅持到這一刻，需要巨大的勇氣。」

2022年4月9日，美國財政部長貝森特（Scott Bessent）在美國華盛頓特區白宮就關稅問題向媒體講話。（Reuters）

值得留意的是，在這場導致美股其後大幅反彈的新聞發布會上，另外兩位負責向外界闡述特朗普關稅政策的內閣成員：商務部長盧特尼克和貿易顧問納瓦羅皆沒有現身。

一些資深的貿易政策評論員表示，貝森特在澄清關稅的過程中扮演核心角色，鮮明地凸顯白宮內部權力的變化；特朗普的政策「急轉彎」讓美國從全面全球貿易戰的懸崖勒馬

美國家對外貿易委員會（National Foreign Trade Council）前主席萊因施 （William Reinsch）向BBC表示：「盧特尼克和納瓦羅在扮演「壞警察」（bad cop）的角色，貝森特則扮演「好警察」（good cop）的角色。」

2025年4月15日，英國媒體分析認為，特朗普內閣就貿易政策現時有兩派陣營：商務部長盧特尼克（Howard Lutnick，左）和貿易顧問納瓦羅（Peter Navarro，中）屬強硬派在「扮醜人」，而財政部長斯貝森特（Scott Bessent，右）因其豐富的金融經驗和對關稅的懷疑態度而負責「扮好人」。（Getty，Reuters）

綜合美國媒體報道，在特朗普4月2日宣布「對等關稅」政策後，貝森特收到眾多商界領袖的電話。他在影響特朗普的決策中發揮關鍵作用，包括在作出「暫緩」實施關稅決定前一個週末在空軍一號上進行的通話，以及在作出宣布當天早上在白宮橢圓形辦公室進行的對話。

據BBC的報道，在其職業生涯早期，貝森特曾對關稅表示保留。外界認為，這些觀點加上他在債券市場的豐富經驗，最終使他能夠壓倒在關稅問題上持強硬立場的納瓦羅和盧特尼克，獲得特朗普的青睞。

2025年4月15日，圖為美國家對外貿易委員會（National Foreign Trade Council）前主席萊因施 （William Reinsch）。雷因施曾在克林頓總統執政期間，擔任美國商務部負責出口管理的副部長。（網絡圖片）

雷因施曾在克林頓總統執政期間，擔任美國商務部負責出口管理的副部長，他表示，到目前為止，貝森特的做法是「對付特朗普的經典手法」（a classic way to deal with Trump）。雷因施指：「不要告訴他他錯了或犯了錯誤，告訴他有更好的方法來實現他的目標，而市場並沒有按照我們希望的方式做出反應。」

報道指，在4月9日上午，特朗普在橢圓形辦公室會見了貝森特、白宮經濟顧問哈塞特（Kevin Hassett）和商務部長盧特尼克。

在這場重要會面中，關稅政策的另外兩名關鍵人物都缺席，這促使一位接近白宮的消息人士告訴路透社，特朗普內閣出現了「順位調整」（pecking order change）。

2024年12月17日，美國候任總統特朗普（Donald Trump）提名出任貿易代表的格里爾（Jamieson Greer）在華盛頓國會山莊與參議員John Cornyn（不在圖中）舉行會面。（Reuters）

其中一位是美國貿易代表格里爾（Jamieson Greer），他當時正身處離白宮不遠的國會山莊，在眾議院委員會就關稅問題作證。

另一位缺席會面的是貿易顧問納瓦羅，這引發外界對他的立場已不再受總統青睞的猜測。

BBC接觸的幾位專家皆表示，他們預計貝森特往後將在關稅政策中扮演更突出的代言人角色，商務部長盧特尼克將負責具體談判，而納瓦羅、哈塞特和格里爾則扮演支援角色。

2025年4月9日，美國華盛頓白宮橢圓形辦公室，總統特朗普準備簽署行政命令之際，財長貝森特（Scott Bessent）和商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）站在他身後。（Getty）

總部位於華盛頓的顧問公司Pangaea Policy，創辦人海恩斯（Terry Haines）表示，他相信貝森特將成為真正「經濟政策的發言人」。

立場保守的傳統基金會（Heritage Foundation）的經濟學家黑爾（Andrew Hale）則認為：「說到底，白宮需要有更嚴謹的政策溝通機制確保金融市場的穩定。」

黑爾指出：「我想，隨著時間推移，政策情況會變得更加確定。這正是企業和投資者想見到的。」