特朗普貿易戰｜BBC：商務部長扮醜人　財長扮好人將主導政策解話

英國媒體報道,在美國總統特朗普(Donald Trump,又譯川普)政府4月9日突然宣佈暫緩執行「對等關稅」政策;有分析認為,特朗普內閣就貿易政策現時有兩派陣營:商務部長盧特尼克(Howard Lutnick)和貿易顧問納瓦羅(Peter Navarro)屬強硬派在「扮醜人」,而財政部長斯貝森特(Scott Bessent)因其豐富的金融經驗和對關稅的懷疑態度而負責「扮好人」。評論認為他將成為白宮負責向金融市場解釋貿易政策的代言人。



據英國廣播公司(BBC)報道,在特朗普叫停向大部份貿易夥伴徵收新關稅當日,這位戴著眼鏡的62歲前對沖基金經理貝森特向數十名記者表示:「這需要巨大的勇氣,能夠堅持到這一刻,需要巨大的勇氣。」

2022年4月9日,美國財政部長貝森特(Scott Bessent)在美國華盛頓特區白宮就關稅問題向媒體講話。(Reuters)

值得留意的是,在這場導致美股其後大幅反彈的新聞發布會上,另外兩位負責向外界闡述特朗普關稅政策的內閣成員:商務部長盧特尼克和貿易顧問納瓦羅皆沒有現身。

一些資深的貿易政策評論員表示,貝森特在澄清關稅的過程中扮演核心角色,鮮明地凸顯白宮內部權力的變化;特朗普的政策「急轉彎」讓美國從全面全球貿易戰的懸崖勒馬

美國家對外貿易委員會(National Foreign Trade Council)前主席萊因施 (William Reinsch)向BBC表示:「盧特尼克和納瓦羅在扮演「壞警察」(bad cop)的角色,貝森特則扮演「好警察」(good cop)的角色。」

2025年4月15日,英國媒體分析認為,特朗普內閣就貿易政策現時有兩派陣營:商務部長盧特尼克(Howard Lutnick,左)和貿易顧問納瓦羅(Peter Navarro,中)屬強硬派在「扮醜人」,而財政部長斯貝森特(Scott Bessent,右)因其豐富的金融經驗和對關稅的懷疑態度而負責「扮好人」。(Getty,Reuters)

綜合美國媒體報道,在特朗普4月2日宣布「對等關稅」政策後,貝森特收到眾多商界領袖的電話。他在影響特朗普的決策中發揮關鍵作用,包括在作出「暫緩」實施關稅決定前一個週末在空軍一號上進行的通話,以及在作出宣布當天早上在白宮橢圓形辦公室進行的對話。

據BBC的報道,在其職業生涯早期,貝森特曾對關稅表示保留。外界認為,這些觀點加上他在債券市場的豐富經驗,最終使他能夠壓倒在關稅問題上持強硬立場的納瓦羅和盧特尼克,獲得特朗普的青睞。

2025年4月15日,圖為美國家對外貿易委員會(National Foreign Trade Council)前主席萊因施 (William Reinsch)。雷因施曾在克林頓總統執政期間,擔任美國商務部負責出口管理的副部長。(網絡圖片)

雷因施曾在克林頓總統執政期間,擔任美國商務部負責出口管理的副部長,他表示,到目前為止,貝森特的做法是「對付特朗普的經典手法」(a classic way to deal with Trump)。雷因施指:「不要告訴他他錯了或犯了錯誤,告訴他有更好的方法來實現他的目標,而市場並沒有按照我們希望的方式做出反應。」

報道指,在4月9日上午,特朗普在橢圓形辦公室會見了貝森特、白宮經濟顧問哈塞特(Kevin Hassett)和商務部長盧特尼克。

在這場重要會面中,關稅政策的另外兩名關鍵人物都缺席,這促使一位接近白宮的消息人士告訴路透社,特朗普內閣出現了「順位調整」(pecking order change)。

2024年12月17日,美國候任總統特朗普(Donald Trump)提名出任貿易代表的格里爾(Jamieson Greer)在華盛頓國會山莊與參議員John Cornyn(不在圖中)舉行會面。(Reuters)

其中一位是美國貿易代表格里爾(Jamieson Greer),他當時正身處離白宮不遠的國會山莊,在眾議院委員會就關稅問題作證。

另一位缺席會面的是貿易顧問納瓦羅,這引發外界對他的立場已不再受總統青睞的猜測。

BBC接觸的幾位專家皆表示,他們預計貝森特往後將在關稅政策中扮演更突出的代言人角色,商務部長盧特尼克將負責具體談判,而納瓦羅、哈塞特和格里爾則扮演支援角色。

2025年4月9日,美國華盛頓白宮橢圓形辦公室,總統特朗普準備簽署行政命令之際,財長貝森特(Scott Bessent)和商務部長盧特尼克(Howard Lutnick)站在他身後。(Getty)

總部位於華盛頓的顧問公司Pangaea Policy,創辦人海恩斯(Terry Haines)表示,他相信貝森特將成為真正「經濟政策的發言人」。

立場保守的傳統基金會(Heritage Foundation)的經濟學家黑爾(Andrew Hale)則認為:「說到底,白宮需要有更嚴謹的政策溝通機制確保金融市場的穩定。」

黑爾指出:「我想,隨著時間推移,政策情況會變得更加確定。這正是企業和投資者想見到的。」