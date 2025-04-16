中越聯合聲明：共同反對霸權主義　管控解決海上分歧

中國國家主席習近平對越南進行國事訪問後，兩國發布聯合聲明，強調將共同反對霸權主義和強權政治，更好管控和積極解決海上分歧，共同維護南中國海和平穩定。

習近平周二（4月15日）結束對越南為期兩天的訪問，新華社當晚發布兩國聯合聲明，聚焦持續深化全面戰略合作伙伴關係、加快構建具有戰略意義的中越命運共同體。

聯合聲明指出，面對國際形勢的不確定性、不穩定性和不可預測性，雙方將堅持弘揚多邊主義，共同捍衛國際公平正義和發展中國家共同利益，維護國際社會團結合作。雙方強調將共同反對霸權主義和強權政治，反對一切形式的單邊主義，反對各種危害地區和平穩定的做法。

圖為2025年平4月14日，國家主席習近平到訪越南，與越南國會主席​​陳青敏等人會面。（Reuters）

習近平不點名批評美國：搞貿易戰破壞國際貿易體系

聯合聲明也說，雙方就海上問題深入坦誠交換意見，強調更好管控和積極解決海上分歧，共同維護南中國海和平穩定。

雙方同意恪守兩黨兩國高層共識，堅持通過友好協商，積極尋求雙方都能接受的、符合國際法的基本和長久解決辦法，不採取使局勢複雜化、爭議擴大化的行動，共同維護海上穩定。推動海上共同開發磋商和北部灣灣口外海域劃界磋商，早日取得實質進展。積極開展海上低敏感領域合作，加強海上搜救合作。

2025年4月15日，越南河內，圖為中國國家主席習近平與越南國家主席梁強握手合影。（Reuters）

聯合聲明還提到，越方重申堅定奉行「一個中國」政策，承認世界上只有一個中國，中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府，台灣是中國領土不可分割的一部分。支持兩岸關係和平發展和中國統一大業，堅決反對任何形式的「台獨」分裂活動，一貫支持不干涉他國內政原則。越方不同台灣發展任何形式的官方關係。越方認為涉港、涉疆、涉藏問題是中國內政，支持中方維護香港、新疆、西藏發展穩定。

另據中國外交部官網，習近平周二（4月15日）會見越南國家主席梁強時不點名批評美國，搞貿易戰破壞國際貿易體系，衝擊全球經濟秩序穩定，損害世界各國特別是廣大發展中國家正當利益。