特朗普抨擊中越密謀搞垮美國　東南亞貿易戰中如履薄冰

中國國家主席習近平和越共總書記蘇林會晤後，美國總統特朗普指責兩國密謀搞垮美國。特朗普的斥責再次提醒東南亞國家，在這複雜且不穩定的國際局勢裏，要在中美之間維持平衡挑戰愈來愈大。



習近平結束對越南的訪問後，越南《青年報》星期二（4月15日）刊登中越兩國聯合聲明。聲明指出，兩國願共同維護以世界貿易組織為核心的多邊貿易體制，反對霸權主義、強權政治、單邊主義，以及損害地區和平穩定的行為。

聲明並未提及美國，但被視為是對特朗普政府以「美國優先」為出發點、推出的一系列關稅威脅的回應。特朗普星期一（14日）在習近平和蘇林會面數小時後，在白宮告訴記者：「我不怪中國，也不怪越南，我看到他們今天在開會……是一次愉快的會面。他們開會，似是在討論『我們該如何搞垮美國』。」

特朗普本月初宣布要對越南加征46%的對等關稅，這無疑對越南高度依賴出口的經濟造成嚴重打擊。越南積極尋求與美國協商，並表明願意將美國商品進口關稅降至零、採取措施打擊非法轉運等，以換取美國降低關稅。但特朗普對中越互動的尖銳批評，給協商前景蒙上陰影。

學者：美國政府清楚越南在經濟和政治上都至關重要

在澳大利亞國立大學研究國際關係的博士生蘇明山推測，越南接下來會更積極地在談判中向美國展示誠意。蘇明山告訴《聯合早報》：「越南會向美國保證，習近平來訪是很久以前就計劃好的行程，並非是對特朗普關稅的回應。」

目前仍難以判定，這場中越互動會否真的攪亂美越談判。新加坡尤索夫伊薩東南亞研究院客座資深研究員梅農（Jayant Menon）向《聯合早報》分析道：「特朗普的講話風格非常浮誇，且言行不一。此外，美國政府也清楚越南在經濟上和政治上都對美國至關重要。」

新一輪貿易戰爆發後，世界各國，包括中國都在積極尋求與其他國家加強貿易合作。習近平結束越南之行後，星期二續程抵達馬來西亞，星期四還將訪問柬埔寨。

習近平抵達吉隆坡當天在馬來西亞報章發表的署名文章，再次呼籲要維護多邊貿易體制、全球產業鏈供應鏈穩定，和開放合作的國際環境。

習近平寫道：「中國願同馬來西亞和其他東盟國家一道，順應和平與發展歷史潮流，抵禦地緣政治和陣營對抗暗流，衝破單邊主義、保護主義逆流。」

東南亞各國一致同意不能依賴美國

擔心外界多做聯想，馬國國防部長莫哈末卡立諾丁星期二晚上接受媒體訪問時就澄清，習近平訪馬與美國加征關稅無關。

據《星洲日報》報道，莫哈末卡立諾丁說，此次訪問已籌劃多個月，並非突然安排。「規劃此次訪問時，我們並未預料關稅議題會成為熱點話題，所以不要以不準確的角度來解讀這次訪問。」

他不排除馬中領導人會對加征關稅帶來的影響展開討論，但他強調任何討論將着重於為兩國尋找解決方案，謀求共同利益。

雖然不得不考慮美國的反應，但梅農指出，中國是馬來西亞和柬埔寨的重要經濟夥伴，這些國家不會因特朗普不滿就草率地疏遠中國。「東盟國家正遭受美國的無端攻擊，他們非常重視習近平的此次訪問。東南亞各國一致同意的是，不能再像以前那樣依賴美國，並都致力於實現貿易夥伴的多元化。」

本文獲《聯合早報》授權轉載

