特朗普政府再出招　撤哈佛2096萬元撥款　警告將失去收國際生資格

路透社報道，哈佛大學繼被特朗普（Donald Trump，又譯川普）政府凍結22億美元（約170億港元）撥款之後，美國國土安全部周三（4月16日）宣布取消該部門向哈佛大學提供的兩項總額超過270萬美元（約2,096萬港元）的撥款，並警告其若不遵守政府要求，將無法再招收國際學生。



國土安全部部長諾姆（Kristi Noem）表示，她已致函哈佛大學，要求該校在4月30日之前提供她所謂的哈佛外國學生簽證持有者的「非法和暴力活動」記錄。

1月28日，新任國土安全部長諾姆（Kristi Noem）到紐約市視察。（Reuters）

諾姆在一份聲明中表示「如果哈佛大學不能證明其完全遵守報告要求，該校將失去招收外國學生的特權。 」

哈佛大學發言人表示，學校知道諾姆的信中「涉及取消助學金和審查外國學生簽證」。該大學堅持本週稍早的聲明，即「不會放棄獨立性或放棄憲法權利」，同時將遵守法律。

圖為2024年4月25日，美國劍橋，哈佛大學的學生在校內扎營舉行支持巴勒斯坦示威（Reuters）。

諾姆表示：「哈佛大學擁有532億美元的捐贈基金，可以為自己的混亂埋單，而國土安全部則不會。」她還表示，哈佛大學存在「反美、親哈馬斯的意識形態」。