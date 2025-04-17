美國吃貨欲哭無淚？特朗普逼中餐館換料「味道不對了」

美國總統特朗普的關稅亂拳開打，將引發一個意想不到的「收穫」——美國人在中餐館要吃不上地道的中國菜餚了。



《華盛頓郵報》17日報道稱，特朗普的關稅謬政正讓美國的中餐館老闆們陷入兩難：他們的招牌菜嚴重依賴只能從中國進口的特色食材，在難以負擔的高額關稅面前，中餐館只有精簡菜品、提高售價、替換原料等為數不多的選擇，以求在愈發微薄的利潤空間中繼續生存。

報道指出，餐飲業本身就是利潤率最低的行業之一，通常只有3%到5%的利潤。隨着關稅侵蝕利潤底線，這些利潤空間很可能會進一步縮小。尤其那些只經營一家門店且不提供酒水（通常酒水是菜單上利潤最高的）的中餐館外賣店，將在這場衝擊中尤為脆弱。

關稅也不僅影響食品成本，對於那些主要從中國進口的非食品類餐飲必需品，比如外賣袋、餐盒、調料包和丁腈手套等，同樣未能倖免於難。

雪上加霜的是，按照中餐菜譜華裔作者周曉晴（Hsiao-Ching Chou）的說法，中餐館還面臨着一股特殊的壓力，他們需要在滿足食客對地道中餐風味的期待與保持價格親民之間取得平衡。

根據全美餐館協會（NRA）的數據，美國70%的縣都有亞洲餐館，它們通常是中國餐館，其次是日本餐館和泰國餐館。

「無論你去到美國的哪裏，哪怕是最小的城鎮，都能找到一家中餐館，」周曉晴說，「中餐已經以各種不同的方式和層次，深深融入了美國人生活中不可或缺的一部份。」

行業分析師指出，這種變化的根源在於多個方面：移民潮的影響、人口結構的持續變動，以及美國人藉由烹飪節目與社交媒體，廣泛接觸到多元文化與美食等因素。

NRA的首席經濟學家、知識與研究高級副總裁查德・穆特雷（Chad Moutray）說，近年來，美國人的口味明顯更加國際化了。「消費者喜歡嘗試新事物，辛辣食品和東南亞美食是這些流行趨勢中的熱門選擇。」

美媒稱，這種追求國際化口味的潮流，讓像中國辣椒醬這樣極具本土風味、難以復刻替代的調味品進入了主流市場，但如今旺盛的需求一頭撞上了全球貿易戰。

在美國推出的的中國辣椒醬品牌「Fly By Jing」，其創始人高靜（Jing Gao）在發給《華盛頓郵報》的一封電子郵件中表示，她的產品所用原料，包括豆豉、貢椒、二荊條辣椒和冷榨熟菜籽油，都只能在中國四川生產，而這些獨特食材是她的產品能夠在市場脫穎而出的關鍵。

高靜批評稱，關稅不僅威脅到她品牌的發展，而且「在美國人最需要的時候，剝奪了他們接觸和欣賞不同文化的便捷方式」。

在維珍尼亞州北部城市費爾法克斯的嚴師傅（Shunhe Yan），也做的是川菜生意。他習慣囤積製作四川火鍋底料的原料，或是像豆瓣醬這樣的食材。由於用量很大，他都是通過集裝箱業務進口食材。

嚴師傅說，他目前的庫存還能維持六到七個月，所以他暫時還沒感受到關稅帶來的壓力。不過他的供應商已經警告他，下次訂貨時，價格將會「大幅」上漲，「從長遠來看，關稅會壓縮利潤。」

他也聽到一些中餐館同行的抱怨，由於關稅對預算造成了極大影響，這些老闆們正在糾結削減菜品和人手。嚴師傅說，目前他還不打算這麼做，他希望繼續保持菜單不變，同時保證食材質量和菜品份量，這樣在其他餐館漲價的時候，他就能擁有競爭優勢。

美媒稱，在一些餐飲行業的資深人士看來，餐館老闆們現在處境艱難，他們就像夾在三文治中間的夾心層，既要面對供應端成本的上升，又要滿足顧客對菜品質量的期望。

在當前菜單價格已經比新冠疫情前高出30%的情況下，對通脹和經濟衰退日益擔憂的美國消費者，又很難接受更高的用餐成本，漲價勢必會影響客流量。

三藩市一家中餐館的合夥人對《三藩市紀事報》說，「儘管價格上漲還沒有完全顯現出來，但他們（美國食客）可能已經有所察覺。或許用『嚇壞了』來形容更貼切。」

在華盛頓開中餐館「幸運危險」（Lucky Danger）和「老闆餃子」（Laoban Dumplings）的馬老闆（Tim Ma）預計，一些餐館可能會通過削減菜單上的菜品和精簡庫存食材，來應對價格壓力。然而，從長遠看，他們終究難以避免地會面臨兩種結局：要麼提高菜品價格，要麼降低菜品質量。

圖為美式中國快餐連鎖餐廳熊貓快餐（Panda Express）在X發布的圖片。（X@PandaExpress）

「我們將不得不減少優質食材的用量，但顧客是能吃出其中差別的。」馬老闆說，隨着關稅壓力持續存在，中餐館可能需要更換成本更低的食材。他曾經更換了醬油品牌，但「每個人都能立刻察覺到（食材的不同）」。

馬老闆還提到，一些具有特定文化特色的美食，比如中餐、墨西哥餐和泰國餐，還背負着一種刻板印象，它們往往被認為就應該是「便宜、油膩、量大管飽的」。

「我們現在更深受這種刻板印象的困擾，因為大家覺得我們的菜就應該便宜，但我用的還是同樣的食材，同樣的熟練勞動力，（可成本上漲了很多）。」他說。

在唐人街經營米其林星級中餐廳的布蘭登（Brandon Jew），還在擔心另一個問題：中餐在美國認知所受的影響。

「上次特朗普當總統時，我們就在做生意，所以我最擔心的是（美國政客又開始炒作）『中國不好』的言論，以及這種言論對唐人街和中餐的影響，」他補充說，「我已經感覺到，很多時候我都在與中餐的價值理念作鬥爭。」

本文獲《觀察者網》授權轉載

