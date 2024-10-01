日本拉麵店驚現倒閉潮　中餐館卻屹立不倒　日媒揭一大分野

根據最新統計，受物價飆漲等影響，截至今（2024）年8月為止，拉麵店在日本倒閉數量創新高。相較之下，日本中餐館卻屹立不搖，倒閉數量僅為拉麵店的6分之一。拉麵店與中餐館都要使用大量蔬菜與肉，也會耗費大量媒氣費用，為甚麼中餐館沒有受到太大的影響？日媒分析了背後的原因。



《東京商工RESEARCH》指出，根據日本總務省定義，拉麵店主要是販賣拉麵的店家，中餐館則包含鍋貼、強棒麵等販賣中式料理的餐廳。根據統計，2024年1月至8月，日本總計有44間拉麵店倒閉，創下2009年統計以來新紀錄。另一方面，中餐館則僅有7間倒閉。

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根據統計，日本2013年總計也有高達29間拉麵店倒閉，但後來日本年輕人之間掀起一股拉麵熱潮，再加上外國觀光客增加，倒閉店家逐漸減少。但拉麵店開業門檻低，同行競爭越來越激烈，再加上新冠疫情發生、拉麵不適合外賣，2020年再次有31間拉麵店倒閉。此外，物價持續高漲、電費增加等諸多因素，使許多店家必須調漲價格。但日本拉麵售價只要超過1千日圓，來客量就會大減，越來越多店家入不敷出，遭市場淘汰。

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雖然中餐館也面臨人事費用與物價上漲問題，但大部分餐館販賣的菜色都比拉麵店豐富多樣化，廚師也能透過變換食材與餐點分量來提高價格競爭力。一名中餐館的關係人士就透露，中餐館最大的強項，就是能擁有穩定的在地客源、並藉由小規模經營來盡可能抑制成本。此外，最近中式料理遭日媒大肆報道、外國遊客增加等，也為日本中餐館帶來新的客源。

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