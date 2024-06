報告：英國兒童肥胖率增加　警告將來患糖尿病風險更高

本世紀初起兒童健康狀況的問題就令人擔憂。自2006年以來,英格蘭10歲和11歲兒童的肥胖率上升了30%。



法媒報道,慈善機構食品基金會(Food Foundation)星期三(6月19日)發布的這份名為《被忽視的一代:扭轉英格蘭兒童健康狀況的下降》(A Neglected Generation: reversing the decline in children's health in England)的報告將因體重問題而苦苦掙扎的兒童數量的增加描述為「令人深感擔憂」。

自2013年以來五歲兒童的身高穩步下降,25歲​​以下人群的二型糖尿病發病率上升,在過去五年中上升了22%。

報告的作者說,潛在原因包括「令人震驚的貧困和匱乏程度」以及「食品行業大力推廣廉價垃圾食品」。

他們補充說,英國最近的生活成本危機「加劇」了許多家庭在餐桌上提供健康、營養食品方面所面臨的困難。

前政府食品顧問丁布爾比(Henry Dimbleby)在報告中說,這種下降「令人震驚且深感悲哀」。

他敦促無論哪個政黨在7月4日贏得英國大選,都要「採取果斷行動,讓健康和可持續的食品變得負擔得起,並阻止垃圾食品的升級」。

研究表明,五分之一的兒童在10歲到11歲離開小學時就已肥胖,這使他們以後患上二型糖尿病的風險更大。

英國兒童肥料問題:研究指當地有五分一兒童在小學畢業時就有肥胖問題,圖為2005年10月5日,倫敦一名學生以漢堡包和薯條作為午餐。(Getty Images)

研究指,英國民眾面對生活成本上漲,影響購買健康和營養的食品,導致很多民眾吃垃圾食物的情況普遍,令肥胖問題成為一大問題。圖為2006年9月12日,一名肥胖的女子坐在蘇格蘭格拉斯哥市中心的長椅上。(Getty Images)

報告稱,政治領導人必須「扭轉目前的軌迹」。「如果不這樣做,一代人將終生承受與飲食有關的疾病及其帶來的後果的負擔。」

這些後果將包括精神和身體健康問題,以及「不堪重負的醫療保健系統無法有效地治療患者,經濟不活躍削弱了國內生產總值。

本文獲《聯合早報》授權轉載