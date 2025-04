習近平出訪柬埔寨之際發文　籲強化戰略協作共同反對霸權主義

中國國家主席習近平日前開啟東南亞訪問行程,他在4月17日到訪柬埔寨之際向《高棉時報》、《柬華日報》和柬埔寨「新鮮新聞」網站發文,強調,兩國要強化更高標準戰略協作,共同反對霸權主義、強權政治、陣營對抗,捍衛兩國和發展中國家共同利益。



這篇題為《雙向奔赴、相互成就 推動新時代中柬命運共同體建設行穩致遠》的署名文章,回顧中柬友好與合作歷史,就開展未來合作提出五大期望,習近平還在文中呼籲,中柬兩國要順應歷史潮流,推動新時代中柬命運共同體建設行穩致遠。

他還在文中指出,中方將與柬埔寨攜手「共同抵制保護主義,維護開放合作的國際環境」,宣導平等有序的世界多極化、普惠包容的經濟全球化,致力於維護世界和平穩定和國際公平正義,共同抵制保護主義,維護開放合作的國際環境。

