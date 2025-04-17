習近平出訪柬埔寨之際發文 籲強化戰略協作共同反對霸權主義
撰文：官祿倡
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中國國家主席習近平日前開啟東南亞訪問行程，他在4月17日到訪柬埔寨之際向《高棉時報》、《柬華日報》和柬埔寨「新鮮新聞」網站發文，強調，兩國要強化更高標準戰略協作，共同反對霸權主義、強權政治、陣營對抗，捍衛兩國和發展中國家共同利益。
這篇題為《雙向奔赴、相互成就 推動新時代中柬命運共同體建設行穩致遠》的署名文章，回顧中柬友好與合作歷史，就開展未來合作提出五大期望，習近平還在文中呼籲，中柬兩國要順應歷史潮流，推動新時代中柬命運共同體建設行穩致遠。
他還在文中指出，中方將與柬埔寨攜手「共同抵制保護主義，維護開放合作的國際環境」，宣導平等有序的世界多極化、普惠包容的經濟全球化，致力於維護世界和平穩定和國際公平正義，共同抵制保護主義，維護開放合作的國際環境。
文章還指出，兩國要深化更高水平政治互信，加強外交、國防等戰略溝通，堅決反對外部勢力干涉內政、挑撥離間、破壞中柬友好，共同維護政治安全，並要拓展更高質量互利合作，築牢更高層次安全保障。
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