大馬元首竟有華裔血統！習近平助尋族譜　曾祖母原來中國傳奇女子

中國國家主席習近平4月15日訪問馬來西亞，進行國是訪問。當地媒體提及，馬來西亞國家元首蘇丹依布拉欣2024年9月訪問中國期間，曾向習近平提及自己擁有華裔血統，其高祖母是祖籍中國的黃亞嬌；習近平聞言，當下指示官員協助尋找相關族譜。這段皇室淵源不僅拉近了兩國情誼，也讓黃亞嬌這位傳奇女子再度受到關注。



當地媒體《光明日報》報道，據《柔佛王室禮俗》記載，黃亞嬌是柔佛龍引港主的女兒，1885年成為「柔佛現代化之父」蘇丹阿布峇卡的第三任王妃，後被冊封為「蘇丹後法蒂瑪」。據悉，黃亞嬌聰慧能幹，深受蘇丹寵信，不僅輔佐政務，更參與王室事務決策，影響力備受肯定。

馬來西亞國家元首蘇丹依布拉欣2024年9月訪問中國期間，曾向習近平提及自己擁有華裔血統，其高祖母是祖籍中國的黃亞嬌。（路透社）

1887年，蘇丹阿布峇卡偕同黃亞嬌與女兒東姑布特麗乘船抵達麻坡，在麻河舊渡輪碼頭主持開埠典禮，並將麻坡命名為「香妃城」，象徵二人鶼鰈情深。蘇丹更斥資為黃亞嬌興建麻坡「蘇丹後宮」及新加坡「泰瑟王宮」，足見其地位尊崇。

黃亞嬌也非常關心馬來西亞的華人社群，曾多次協助遇困族人，深獲港主頭家敬重，傳言還聲稱一度有逾百名港主集體入宮向她拜年。馬來西亞文史工作者鄭昭賢表示，蘇丹阿布峇卡在位期間與華社關係密切，黃亞嬌發揮了一定作用。

黃亞嬌與柔南華社名人黃亞福還是「結拜兄妹」，後者在黃亞嬌的幫助下深得王室器重，承接多項工程，協助柔佛推動現代化進程。報道稱，儘管史料對黃亞嬌的出身於生平記載不多，但她在王室中的地位及對政務的影響力毋庸置疑。黃亞嬌於1891年辭世，新加坡《叻報》曾讚其「入柔宮數十年，佐蘇丹，輔內政，佐治有方」。

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