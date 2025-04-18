特朗普：或9月再次國事訪問英國

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）4月17日表示，他可能在9月國事訪問英國。



天空新聞（Sky News）報道，特朗普向傳媒稱，當局正安排9月訪英行程，並指這次訪問將會比上一次更加重要。他形容英國是個偉大國家，指能夠與英王查理斯三世（King Charles III）及王儲（Prince William）一家成為朋友是榮幸。

2025年2月27日，華盛頓白宮橢圓形辦公室，總統特朗普（Donald Trump）與英國首相施紀賢（Keir Starmer，不在圖中）時，手持一封來自英王查理斯（King Charles III）的親筆信。（Reuters）

英國首相施紀賢（Keir Starmer，又譯施凱爾或斯塔默）2月訪問華盛頓時，向特朗普轉交查理斯三世的邀請函。假如成事，特朗普將會是當代史上首位兩度獲英國君主邀請國事訪問的民選政治領袖，預計他將會到白金漢宮（Buckingham Palace）再次出席國宴。

特朗普曾在2019年國事訪問英國，圖為他與英女王伊利沙伯二世一同出席晚宴。（Reuters）

特朗普曾在2019年國事訪問英國，當時獲女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II）接待。而這位美國總統本身敬重英國王室，母親亦與英國有一段淵源，因此外界普遍認為英國王室可以作為一種軟外交實力，亦有助施紀賢政府與華府爭取貿易協議，以緩和對方的關稅衝擊。