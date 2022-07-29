加藤智大｜常遭體罰被禁拍拖　秋葉原無差別殺人兇手「成魔之路」

撰文：聯合新聞網
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2008年，日本秋葉原發生駭人的無差別兇殺事件。

一位名為加藤智大的男子當時駕駛卡車闖進秋葉原，先是撞死了三位民眾，後來又持刀殺死四人，另外還有多位民眾受傷。

加藤後來被判處死刑定讞，並已在近日執行死刑。

而日本媒體也在這時回顧了加藤的成長背景，讓人了解他為何會變成一名殘忍的殺人犯。

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根據日本媒體「FRIDAY DIGITAL」報道，加藤小時候家教相當嚴格，父母為了要他用功讀書，電視只准他看《多啦A夢》和《日本昔話》（まんが日本昔ばなし）兩個節目，也不讓他參加社團活動。如果加藤書唸得不好，還會被壓進浴缸水池裏。

加藤曾經交到過一位女友，對方覺得加藤個性可愛，小倆口兩情相悅。然而在母親的教育方針下，命令加藤必須和女友分手，使得這段戀情只能告吹。加藤雖然進了有名的升學高中，但卻沒有順利考上一般大學，而是轉到短期大學就讀。

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日後加藤出了社會，到處打散工和從事派遣工作，對社會的憎恨也與日俱增，最終犯下殺人罪行。

加藤的祖母接受媒體採訪時，曾表示發生這麼嚴重的兇殺案，希望能以自己的性命作為補償。然而不論怎麼做，加藤對他人家庭所造成的傷害，已經難以挽回了。

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