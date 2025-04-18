貿易戰｜黃仁勳緊急訪華　敏感時期這一行為說明一切

罕見的脫下皮衣換上西裝，黃仁勳3個月內2次到訪北京，全球科技圈都嗅到了山雨欲來的氣息。4月17日，應中國貿促會會長任鴻斌邀請，英偉達CEO黃仁勳抵達北京並舉行會談。黃仁勳稱「中國是英偉達非常重要的市場」，並希望能夠「繼續與中國合作」。



眾所周知，中美關稅較量正進入膠着階段，雙邊貿易來到「冰封期」。WTO總幹事伊維拉（Ngozi Okonjo-Iweala ）4月16日就說，中美實際上已貿易脫鈎。黃仁勳這時候來華，時間微妙，難免被解讀出各種意味來。

黃仁勳被特朗普「出爾反爾」

去年1月，黃仁勳時隔4年首次到訪中國大陸。今年1月，他再度訪華。但這兩次都是春節前參加中國區年會、慰問員工。這很黃仁勳：跟馬斯克、庫克動輒跟中國高層碰面有別，黃仁勳總是習慣性迴避跟「官方」直接接觸。可黃仁勳此次卻是受中國貿促會邀請而來，還被副總理會見。很不同尋常。

黃仁勳此次「緊急來華」，有個無法忽略的特殊背景是：在對華特供版AI晶片H20出口中國問題上，英偉達似乎遭遇了特朗普政府的「出爾反爾」。就在約1週前，美國全國公共廣播電台（NPR）等多家媒體報道，在黃仁勳出席海湖莊園晚宴並承諾對美國AI數據中心進行價值5000億美元的新投資後，特朗普政府改變了美國醞釀了數月之久的英偉達H20出口管制計劃。這被普遍認為黃仁勳成功說服了特朗普。

但出乎意料的是，「特朗普允許英偉達特供版晶片繼續賣中國」的風聲很快被美國商務部發布的新晶片出口許可要求推翻，H20晶片赫然在列。非但如此，《紐約時報》還披露，特朗普政府正考慮對DeepSeek實施技術禁運，並調查英偉達是否違規向其提供關鍵技術。

黃仁勳對此顯然始料未及。有媒體稱，在4月9日接到官方通知後，英偉達並未立即將此事告知中國客戶，還對中國客戶稱H20不會受影響。理由是，他們認為已搞掂特朗普政府。

據英偉達方面披露，受H20出口許可證要求影響，英偉達材料與運營成本、違約金損失達到55億美元。專業人士則分析，英偉達中國市場實際受影響收入可能超過100億美元。

為什麼黃仁勳要一反常態地跟中國官方打交道呢？答案也許就在於，在英偉達處在中美科技戰風暴眼的情況下，黃仁勳沒法「拋開政治談商業」。被推進地緣政治漩渦中的人，是沒資格迴避政治的。既然在迴避政治中退進「死胡同」，那就在政治牆角里找出口。

2025年4月17日，英偉達（Nvidia，又譯輝達）行政總裁黃仁勳應中國貿促會邀請，再到北京。（玉淵潭天）

黃仁勳積極尋出口找平衡

需要看到的是，黃仁勳仍努力地走鋼絲——在中美之間努力尋找平衡。這主要表現在兩個方面：其一，讓英偉達晶片儘可能同時符合兩國監管要求；其二，讓自己儘可能少跟官方接觸。

在美國摁下「晶片卡脖子」按鈕後，英偉達曾幾度採取補救辦法：H100不讓賣了，就想法子變通推出中國定製版H800，H800被禁了，又為中國量身定做了閹割了再閹割、整體性能只有母版H100性能約20%的H20（據測試，H20推理性能超過H100）。那H20之外還有備選方案嗎？英偉達說有，說着就掏出針對中國市場開發的基於Blackwell架構的新款旗艦AI晶片B20。

看得出來，黃仁勳是很難悖逆懸在頭頂的BIS出口管制令，又不願意丟掉中國這麼個全球最大晶片消費國，所以愣是將「削足適履」的變通法則用了再用。

在處理政府關係上，黃仁勳也表現得十分謹慎。在特朗普「二進宮」就職典禮上，美國科技巨頭掌舵人們「大團建」，都試圖跟特朗普維護好關係，可其中卻不見黃仁勳身影——彼時的他，正在中國出席英偉達中國區年會。《紐約時報》就感慨：「其他大型科技公司忙於討好新政府，英偉達卻避開了華盛頓的聚光燈。」這種低調表現似乎意味着，英偉達不想在中美之間選邊站隊。《華爾街日報》也評論稱，這表明，英偉達仍想要在中美之間尋找「平衡」。

黃仁勳此前訪華，同樣未以官方座上賓形式出現。這延續了他的「政治冷感」態度。但很明顯，黃仁勳發現，繼續迴避政治已「此路不通」。

今年1月，彭博社曝出，特朗普團隊正醞釀對華晶片制裁「終極殺招」，計劃全面禁止英偉達的高端算力產品——包括H20在內。連砍三刀的「殘血版」晶片H20都要被禁，意味着斷供緩衝地帶也要被堵死。這顯然不是黃仁勳想要看到的局面。他為此在1月31日見了特朗普，又在4月上旬參加了特朗普的海湖莊園晚宴，想以加大投資為籌碼換取H20「豁免」。可特朗普翻手為雲覆手為雨的態度，大概率讓黃仁勳失望了。

在特朗普這找不到准信的黃仁勳，將找到確定性的希冀投向中國，以避免局面陷入惡化，也就在情理之中了。在黃仁勳到訪中國後就說「我們定期與政府領導人會面，討論我們公司的產品和技術。」意思再明顯不過。

何立峰2025年4月17日會見訪華的黃仁勳（新華社）

與其在迴避政治中被「雙打」，不如在政治犄角里找到某些確定性支撐。據官方報道，中國貿促會會長任鴻斌跟黃仁勳會談時，沒有避諱地問了黃仁勳對於美國政府針對英偉達對華出口的H20晶片實施無限期出口管制的看法。黃仁勳那句「中國是英偉達重要市場」絕非客套。在會談中黃仁勳明確表態：「中國市場對英偉達具有不可替代的戰略價值。」

英偉達興許有1個理由放棄中國市場，那就是晶片法案緊箍咒越收越緊，但有100個理由不能放棄中國市場，這裏面最關鍵的理由就是：中國晶片需求太大了。數據顯示，中國市場貢獻其22%營收，更重要的是，中國AI企業每年創造的場景化需求，正倒逼英偉達晶片架構持續進化。與其說這是商業妥協，不如說是戰略卡位——當美國政府強收55億美元「過路費」時，黃仁勳用北京行證明：失去中國市場，才是真正的滅頂之災。

據外媒曝料，黃仁勳還會見了DeepSeek創始人梁文鋒，討論了如何為中國設計下一代晶片，以滿足客戶需求和中美雙方的監管要求。要知道，今年初DeepSeek引發「矽谷地震」後，很多人說DeepSeek把英偉達的溢價打了下來，但黃仁勳則強調傑文斯悖論（DeepSeek會推高對推理晶片的需求）。黃仁勳會在中國產生怎樣的化學效應，很值得拭目以待。