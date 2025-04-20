美媒：特朗普將簽行政命令大幅改組國務院　關閉非洲領事館

美媒4月20日報道，特朗普（Donald Trump，又譯川普）政府的一份行政命令草案提議對美國國務院大幅度改組，包括取消幾乎所有在非洲的行動，並關閉美國在非洲的大使館和領事館。



2025年4月2日，美國總統特朗普在華盛頓特區白宮玫瑰園簽署關稅相關的行政命令。（Reuters）

根據《紐約時報》獲得的一份16頁行政命令草案副本顯示，該行政命令的目的是對國務院展開「有紀律的重組」、「簡化任務執行」，同時減少「浪費、欺詐和濫用」。特朗普本周可能會簽署該命令。國務院預計於10月1日之前作出改變。

美國國務院標誌，2023年3月31日。（Reuters）

報道指，草案談到取消負責監督撒哈拉以南非洲政策的非洲事務局。該辦公室將由一個規模小得多的非洲事務特使辦公室取代，該辦公室將向白宮國家安全委員會報告工作。工作重點「協調反恐行動」。

草案又主張國務院必須大幅擴展人工智能（AI）的使用範圍，以協助起草文件，並進行「政策制定和審查」以及「營運規劃」；還將撤去氣候特使一職，並設立新的次卿職位，負責消除跨國威脅、監管反毒政策和其他議題。