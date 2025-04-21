特朗普政府迫逾70國限制對華貿易　商務部：將舉措對等反制

美國《華爾街日報》等多間媒體早前引述消息人士指，總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）領導下的政府擬用關稅做籌碼與除中國外的貿易夥伴談判，迫使逾70國限制對華貿易。中國商務部今日（4月21日）表示反對，強調中方願與各方加強團結攜手應對，假若各國向美妥協限制對華貿易，中方將堅決對等地採取反制措施。



中國商務部聲明指，特朗普政府此舉是利用「對等關稅」實行單邊霸凌，認為有關各方在關稅問題上應「站在公平正義的一邊，應站在歷史正確的一邊」，呼籲有關各方捍衛國際經貿規則和多邊貿易體制，堅決反對任何一方以犧牲中方利益為代價達成交易。

聲明還強調，若各國最終向美妥協，中方將堅決對等地採取反制措施。中方有決心有能力維護自身權益。中方願與各方加強團結協調，攜手應對，共同抵制單邊霸凌行徑，維護自身正當權益，捍衛國際公平正義。