《華爾街日報》：特朗普政府與哈佛爭端升級　擬再撤10億美元資助

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）上台來秉持保守主義施政，包括打擊移民與反猶主義，這「戰火」燃燒至哈佛大學，雙方輪番對抗。《華爾街日報》周日（4月20日）引述消息人士指，特朗普政府計劃撤回對哈佛大學額外高達10億美元（約77億港元）的醫療研究資助。



報道指，這項撤資計劃源自哈佛大學向外界公布特朗普政府施壓大學的信函，其中進一步要求校方改革治理、招聘和錄取程序，並審查學生和教職員的觀點。

消息人士指出，特朗普政府的官員對哈佛大學的向外界曝光這些消息表示驚訝，因他們原打算放鬆對哈佛大學與哥倫比亞大學的施壓，不過哈佛大學的對抗令他們轉向將爭端升級。

美國政府14日凍結對哈佛大學22億美元（約170億港元）的撥款，國土安全部跟進並在16日取消兩項總額超過270萬美元（約2,096萬港元）的撥款，還威脅哈佛若不向政府妥協就無法再招國際學生。

2025年4月17日，美國麻薩諸塞州，圖為哈佛大學畢業生在校內抗議特朗普政府施政。（Reuters）

特朗普政府近期輪番以裁撤資助與吊銷國際學生簽證等向哥倫比亞大學與哈佛大學施壓，理由包括這些學校姑息校園內的反猶主義。美國去年爆發挺巴示威，相關學校的學生要求學校從以色列公司撤資，施壓政府讓以巴停戰。