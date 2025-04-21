美國總務管理局涉不當共享敏感資料　白宮平面圖等供內部萬人瀏覽

美國媒體4月20日報道，責管理聯邦物業的總務管理局（General Services Administration, GSA）涉不當處理敏感文件，向部門內全體員工共享一個包含敏感文件的Google Drive資料夾，其中包括可能屬於機密的白宮平面圖，且不當分享問題至少持續4年。



2025年2月13日，美國華盛頓白宮橢圓形辦公室，總統特朗普（Donald Trump，右）簽署對等關稅行政命令當日，貿易顧問納瓦羅（Peter Navarro，左）與他對話。

另涉白宮遊客中心擬建防爆門 政府承包商銀行帳戶

《華盛頓郵報》報道，GSA上周發布網路安全事件報告並展開調查。根據資料顯示，被不當上載到Google Drive的資料夾，內容還包括白宮遊客中心擬建防爆門，以及協助特朗普政府舉辦記者會的承包商銀行帳戶。而根據網上資料，GSA全體員工超過11,200人。

報道指出，該資料夾共有15個文件檔，當中有9個被標記為「受管控非機密資料」，即「不符合機密水平，但仍必須受到保護的敏感資訊」。但記錄顯示，至少有10個文件檔不但內容GSA員工瀏覽，而且可以編輯。

這張照片於2024年4月4日在美國白宮橢圓形辦公室拍攝，相中美國總統拜登（Joe Biden）與以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）通電話。（ The White House/Handout via REUTERS）

不當共享最早可追溯至2021年

該資料夾的共享最早可追溯到2021年初、時任總統拜登（Joe Biden）執政期間，並持續到特朗普政府上台，最近一次更新為一星期前。報道稱，最早一次不當共享發生在2021年3月，當時一位GSA員工向所有人分享白宮東翼的「安全環境管理調查」，並附有白宮東翼的圖紙。

2021年12月，同一名員工分享了一份類似報告，今次涉及白宮西翼，包括橢圓形辦公室、內閣會議室、新聞發布室等，並有遊客中心擬安裝防爆門的設計細節。

記錄顯示，GSA監察長辦公室上周在安全審計期間，發現此不當共享情況。而在特朗普上任後，該部門向全體分享了3個檔案，當中一個包含承包商銀行資訊。報道指出，相關文件已被取消共享，但GSA對報道內容未有回應。