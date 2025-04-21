美國恢復工廠能力需十年之功　美企安撫中國工廠：放心不會撤單

在美國缺乏理性的關稅大棒下，鏈接起全球28萬採購商與中國70萬家工廠的工業零部件數字化平台「海智在線」，其每日詢盤未見顯著減少，成為美國依賴中國底層制造能力的一個特別視角。



美國恢復工廠能力至少需要十年之功。（上觀新聞）

據內地《上觀新聞》報道，近期，「海智在線」平台上不少美國採購商與中國出口企業一樣，選擇了觀望。而對於此前已下的訂單，美國採購商反過來會寬慰中國供應商「放心，單子不撤」。

據悉，海智在線帶有上海鮮明的數智化基因，用200多個數字標簽，圍繞設備、工藝、產能、經驗、場地等生產要素，對我國海量制造工廠進行精準畫像打標，已有70萬家中國工廠在該平台注冊。與此同時，平台已吸引全球28萬家採購商注冊，其中有107個國家和地區的採購商通過平台下單。採購商發來一張張非標零部件圖紙，由平台高效匹配供應商。

海智在線的實時數據顯示著中國製造的韌性。（上觀新聞）

據海智在線副總裁米永東的觀察，美對華濫施關稅後，平台上美國大企業與中小企業反應不一。大企業全球布局，供應商多元，迫於關稅壓力放棄中國供應商之後，還有其他區域的供應商備選。但美國中小企業別無選擇。

米永東表示，美國部分中小企業採購商的供應鏈幾乎都在中國，組裝一台裝備，就靠著中國的四五家工廠來供貨。因此，這類中小企業一方面抓緊改價，將關稅因素考慮在內，提高其產品在終端的售價，另一方面又要穩住中國供應商，因此他們明確表示「貨肯定要，但可以慢慢發」。

事實上，那些看似還有選擇余地的美國大企業，也不排除以「曲線救國」方式，將部分難啃的核心部件的制造再度「分包」給中國。據平台順藤摸瓜掌握的線索，部分美國巨頭，已將採購訂單交給共建「一帶一路」國家與地區，但後者未必能完全勝任，繼而又向海智在線詢盤，把一些難以攻克的制造部分二次發布，誠邀中國工廠接單。

《上觀新聞》報道指出，海智在線上一個真實案例頗為典型：某海外企業設計了一款器官運輸箱，涉及近60個零部件，包含聚苯乙烯泡沫、塑料、橡膠、鋁等材質，工藝要求覆雜。該設計方案先交給了以色列供應商，得到的回覆是：從圖紙到產品落地，需要三年。該海外企業又輾轉尋到海智平台，平台發揮對海量工廠的調度和集成能力，很快湊齊供應商，僅3個月就交出了成品。

這樣的案例，在特朗普揮舞關稅大棒之後依然延續。由此可見，美國靠關稅大棒試圖實現製造業回流並不現實，要建起一個組裝廠相對容易，但要把整條產業鏈轉移回去，又談何容易。

器官運輸箱從圖紙到產品落地，在海外需要３年，在中國僅3個月就交出成品。（上觀新聞）

在米永東看來，美國要恢覆其「工廠能力」至少需十年之功，而恢覆「工程師能力」可能耗時更長。他舉例，美國一家電解槽高新技術公司向中國企業求助，希望幫助生產200塊雙極板，但發來的設計圖讓中國工程師不禁失笑——雙極板厚度足有6.5毫米，著實用力過猛。由於美國甚少制造，當地設計師難以積攢經驗值，對雙極板的厚度毫無概念，自然也不敢隨意縮減尺寸。後來，海智在線經驗豐富的工程師將雙極板厚度從6.5毫米降至4.2毫米。這一改變意味著，在確保品質情況下，原材料成本可節省30%以上，相同單位體積內又能放置更多雙極板。正是有中國工程師的「神助攻」，這家美國創業公司在效率、成本上的顯著優化被投資人眼見為實，現已完成兩輪融資。

據悉，在海智在線平台上，仰仗於中國工程師，挪威氫能源企業實現了制氫硬件產品從原型到量產的轉化，美國航空航天企業的儲水罐的產品可靠性，也因採納了中國工程師不銹鋼水杯深拉伸工藝而大幅提升。

「製造業的經驗值，可謂用進廢退，幹得越多才越有長進。中國的工程師們在實踐中愈發能幹，歐美客戶反而越來越不會了。這是咱們中國對抗非理性貿易壁壘的最大底氣。」米永東說。