關稅戰｜關稅推高美國牛肉價　路透︰京美式烤肉店將轉用澳洲牛肉

美國大打關稅戰，中國作出反制，目前雙方向對方產品徵收的關稅已逾100%。受到高關稅影響，據《路透》報道，位於北京的本壘美式烤肉餐廳的員工正重印菜單，美國牛肉將不再是該餐廳的主菜。



美國牛肉是關稅下遭殃的商品之一。報道指該餐廳的牛肉全部來自於美國，未來將會以澳洲牛肉取代。餐廳每個月使用約七至八噸牛胸肉，當儲存於冰箱中的美國牛肉在幾周內用完後，該餐廳便會使用澳洲牛肉。

在關稅戰開始之前，美國牛肉已非便宜，如今在原有的22%關稅基礎上，中國再對美國輸華商品加徵125%反制關稅，讓美國牛肉變得更為昂貴。

北京本壘美式烤肉餐廳的營運總監Charles de Pellette展示店內的美國牛肉與豬肉（Reuters）

將改用澳洲牛肉

該餐廳表示，在高昂的關稅下，實在難以負擔美牛價格，故在庫存用完後，將會改用澳洲牛肉。該餐廳指出，兩隻牛肉在在口感、品質和味道都一樣，只是受市場壓力和關稅影響被迫作出改變。除了牛肉，該餐廳補充，豬肋骨的來源地也改為加拿大。

報道引述駐北京的匿名牛肉供應商稱，受關稅戰影響，北京其他牛排餐廳不得不改用澳洲牛肉，連美式牛扒餐廳也如此。