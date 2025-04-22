莫迪晤萬斯：歡迎雙邊貿易協定談判現進展　期待特朗普今年訪印

美國副總統萬斯（JD Vance）在印度裔妻子烏莎（Usha Vance），以及美國高級官員代表團陪同下，4月21日抵達印度展開為期四天正式訪問。他同日帶同妻子及3名子女與印度總理莫迪（Narendra Modi）會面，3名孩子獲莫迪贈送孔雀羽毛。



莫迪辦公室在會談後發聲明稱，兩人對貿易協議談判取得重大進展表示歡迎，還承諾將繼續致力加強能源、國防和戰略技術等領域合作。路透社稱，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）關稅政策料也是重點議題，但暫時未見相關討論內容。



圖為2025年4月21日，印度總理莫迪（Narendra Modi）在印度新德里的官邸，會見了美國副總統萬斯（JD Vance）及其妻子烏莎（Usha Vance）等家人。（India's Press Information Bureau/Handout via REUTERS）

莫迪辦公室的聲明稱，莫迪和萬斯回顧了莫迪2月訪美時，與特朗普就加強雙邊合作的各方面進展，其中包括雙向貿易的「公平性」，以及不斷增長的國防夥伴關係。此外，兩人討論了地區和全球問題，並呼籲透過對話和外交手段解決爭端， 但沒有點名指出任何衝突。莫迪請求轉達對特朗普總統的問候，並表示期待對方今年稍後時候訪問印度。

路透社報道，根據談判中的貿易協議，印度政府願意對美國進口的商品，削減一半以上關稅。不過，路透社引述知情人士稱，萬斯不太可能在訪問期間簽署任何協議。

圖為2025年4月21日，印度總理莫迪（Narendra Modi）在印度新德里的官邸，會見了美國副總統萬斯（JD Vance）。（India's Press Information Bureau/Handout via REUTERS）

美國政府貿易數據顯示，美國是印度最大的貿易夥伴，2024年兩國雙邊貿易額達1,290億美元，其中印度順差457億美元。

萬斯此前剛結束對意大利的周末訪問。這是10多年來首次有美國副總統訪問印度，上一次是2013年拜登（Joe Biden）到訪。會談結束後，莫迪將為萬斯一行舉行歡迎晚宴。