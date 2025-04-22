哈佛大學就聯邦經費遭凍結起訴特朗普政府　斥試圖控制學術決策

美國哈佛大學校長加伯（Alan Garber）4月21日在致哈佛社區成員的一封信中表示，校方已在麻塞諸塞州聯邦地區法院對特朗普（Donald Trump，又譯川普）政府發起訴訟，要求政府停止資金凍結。校方認為，政府此舉是非法的，「超出政府的許可權」，指控當局試圖以凍結聯邦資金為手段控制哈佛大學的學術決策。有美媒認為，這一訴訟標誌着美國高等教育界與總統特朗普之間持續鬥爭的「重大升級」。



加伯表示，在過去一周內，作為對哈佛大學拒絕遵守其「非法要求」的回應，聯邦政府採取一系列行動，除了最初宣佈凍結22億美元（約171億港元）資金外，還考慮再凍結10億美元（約78億港元）撥款，發起針對哈佛大學運營的多項調查、威脅國際學生的教育、宣佈考慮撤銷哈佛大學的免稅資格等。

他認為，這些做法對學生、教職工、研究人員，以及美國高等教育在全球的地位「產生嚴峻的現實影響」。

2025年4月18日，美國總統特朗普（Donald Trump）在華盛頓特區白宮橢圓形辦公室出席聯邦醫療服務中心（CMS）負責人奧茲（Mehmet Oz，不在圖中）的宣誓就職儀式。（Reuters）

自今年1月以來，特朗普政府對多間美國高校發出威脅，聲稱如果校方不調整政策，將面臨削減資金的後果。特朗普政府的主要要求包括，根除所謂的反猶太主義、廢除高校向少數族裔傾斜的多元化舉措。在以哈衝突背景下，美國多地高校去年爆發一系列支持巴勒斯坦的抗議活動，引發特朗普政府對校園反猶情緒的關注。

哈佛強調，這次訴訟並不是為了要求金錢補償，而是尋求法院宣告此一廣泛的行政行動違法，並予以撤銷，因有關行動已違反哈佛在《美國憲法第一修正案》下的權利，以及法律與行政規章所保障的權利。

加伯重申，作為一名猶太人，他理解對反猶主義升溫的關切是合理的，校方已經成立多個工作小組，致力於「解決校園內的不容忍現象」。