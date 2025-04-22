美國土安全部長餐廳用餐手袋被盜　損失3000美元和護照證件

美國國土安全部長諾姆（Kristi Noem）於首都華盛頓市中心一間餐廳與家人共進復活節晚餐時，遭人偷走手袋。國土安全部4月21日證實，諾姆被盜的包括有護照、國土安全部徽章和約 3,000 美元現金，另外手袋內還裝有支票、藥物和鑰匙。



報道說，負責諾姆保安的特勤局人員事後在翻看閉路電視，發現一名戴上口罩的男子離開餐廳時，偷走諾姆的手袋，特勤局已啟動追蹤調查，目前不清楚疑人是否已被鎖定，以及特勤局為何會出現安全漏洞。

國土安全部早前曾透過電子郵件發送的聲明中表示，諾姆提取了大量現金，因為她的孩子和孫子們正在城裏度假。聲明中寫道：「她利用提取的錢請家人吃飯、參加活動，並送他們復活節禮物。」

諾姆是特朗普（Donald Trump，又譯川普）總統政府中幾位受到特勤局全天候保護的高級成員之一，惟隨行特工人數較總統、副總統或第一夫人少得多。

有前特勤局特工表示，受保護者通常會要求隨行特工在私人家庭聚會上比在官方活動中保持低調，「他們往往會給予更多的空間，尤其是在社交場合。當她和家人一起吃復活節晚餐時，他們不會站在她身邊。」

諾姆尚未就手袋被偷作回應，其個人社交平台則只上載了復活節當天與家人慶祝的相片。