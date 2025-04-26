特朗普「打嘴炮」炒鮑威爾　市現兩大警號　黃國英、王良享教應招

全球貿易戰繼續燃燒之際，美國總統特朗普本周再發言「擾亂」市場，連番向美聯儲主席鮑威爾發炮，批評其減息「動作太慢」，甚至威脅將其解僱，雖然之後言論有所「收斂」，但市場反應明顯︰美元指數一度跌破98關口，創三年新低，而金價一度升穿每盎司3,500美元。



特朗普舉動難以預測，股債匯三殺陰霾未散，在這場金融亂局中，散戶應該如何自保？對此，《香港01》訪問了兩位專家，為散戶分析「特式時代」下的生存策略。



解僱鮑威爾恐引「通脹核彈」

特朗普周內表示，無意革除鮑威爾的職務，但相信投資者仍要「觀其行」。臻享顧問董事總經理王良享指出，特朗普要解僱鮑威爾在法律上存在極大難度。「根據法律規定，聯儲局理事（Governors）除非涉及嚴重不當行為如欺騙，否則不能被單方面解僱。」況且，即使特朗普成功解除鮑威爾的主席職務，鮑威爾仍可保留理事職位，導致美聯儲內部權力混亂。

王良享進一步警告，假設特朗普強行撤換鮑威爾並推動大幅減息，將引致美國的通脹脫韁，甚至觸發經濟衰退的風險。「呢種通脹一旦爆發就好難控制，同埋會進一步加速當前股匯債三殺局面。」另外他預計，特朗普更可能透過幕僚施壓，迫使美聯儲加快降息步伐。

黃國英資產管理創辦人黃國英亦持相似觀點。「特朗普不斷口頭上吵著要炒鮑威爾，其實是因為他做不到。」他又指，從特朗普處理對等關稅事件的方式來看，充分顯示出其未能充分考慮行動所帶來的後果。「他其實是亂來的，整件事很兒戲，也不會理後果。」

黃國英進一步強調，如果沒有法律和機構來制衡特朗普的行為，他將會變得更加隨意且「危險」，將問題推向極端。

美元跌勢未止 專家料下探90關口

特朗普之言行，已令市場有「去美元化」之說。事實上，隨著貿易戰的持續發展，美元指數曾跌破98關口，較高位挫逾14%，現企99。

對此，王良享指出，美元指數在98這一水平仍不算高。他解釋，從過去約25年的歷史來看，美元指數的最高曾達到114，而98的水平仍屬中等範圍。他預測，美元將繼續走弱並跌破90關口。他進一步表示：「如果中美關稅談判出現緩和，美元可能會短暫反彈，但整體趨勢依然是走弱。」

黃國英同樣預測美元的走勢將繼續偏弱。他表示，其他國家對美國的出口減少，這降低了對美元的需求，進一步施壓美元匯率。即便短期內美元可能會有反彈，但料不會轉強。

兩位專家一致認為，美元的走勢將繼續偏弱。（Reuters）

王良享：金價衝4000美元無懸念

另一邊廂，在市場不確定性加劇的背景下，黃金、日圓等避險資產近期表現強勁，其中金價本周一度升至每盎司3500美元，現報3,319美元。

王良享預計，黃金的增長勢頭將會繼續保持。「我想金價去到4,000美金都冇太大懸念，這並不僅是關乎關稅衝擊的問題。」他分析指出，近幾年全球經濟增長疲軟，儘管今年多個地區的貨幣政策普遍降息，為市場提供了短暫的喘息機會，但隨之而來的關稅衝擊卻中和了降息的效果，迫使各國政府回應並加大財政刺激。然而，這樣的財政政策將不可避免地加重國家的財政壓力，進一步惡化財政狀況。「要揀一種貨幣代替美元並不容易，因為大家都是『 五十步笑百步 』。」

王良享還指出，當前市場環境中最大的問題是對美元的不信任，加上地緣政治風險並未消失，中美關係再次回到冷戰格局。因此，從任何角度來看，黃金的前景依然看好。

特朗普時代投資攻略：黃金搭配非美貨幣

對於散戶投資者，王良享建議，在特朗普任期內的三年中，可以適度提高黃金的配置比例，「其次日元、瑞士法郎和歐元都值得考慮。」他同時提醒，黃金作為避險資產的主要缺點是缺乏利息回報，因此投資者應該考慮在避險情緒過後根據市場情況進行調整。「其他的配置就等特朗普三年後退任再算啦。」

另一方面，黃國英指出，儘管黃金和日圓在短期內可能會繼續上漲，但過度集中於這些資產也存在風險。「始終要考慮 What if I am wrong？如果錯誤發生，這些資產可能會迅速回調，幅度可能在5%至10%之間。」他建議投資者應適度配置港幣、人民幣、歐元及日元等非美貨幣，保持資產配置的多樣性。

黃國英進一步表示，儘管市場動盪不安，但完全拋棄股票並非明智之舉，因為目前股票的價格相對便宜。他提醒道，特朗普的任期只有四年，希望市場能夠吸取教訓，並相信在四年後市場會有所改善。「如果四年之後世界變好，咁依家買股票長揸四年其實都可以。」