特朗普「打嘴炮」炒鮑威爾　市現兩大警號　黃國英、王良享教應招

全球貿易戰繼續燃燒之際,美國總統特朗普本周再發言「擾亂」市場,連番向美聯儲主席鮑威爾發炮,批評其減息「動作太慢」,甚至威脅將其解僱,雖然之後言論有所「收斂」,但市場反應明顯︰美元指數一度跌破98關口,創三年新低,而金價一度升穿每盎司3,500美元。



特朗普舉動難以預測,股債匯三殺陰霾未散,在這場金融亂局中,散戶應該如何自保?對此,《香港01》訪問了兩位專家,為散戶分析「特式時代」下的生存策略。



解僱鮑威爾恐引「通脹核彈」

特朗普周內表示,無意革除鮑威爾的職務,但相信投資者仍要「觀其行」。臻享顧問董事總經理王良享指出,特朗普要解僱鮑威爾在法律上存在極大難度。「根據法律規定,聯儲局理事(Governors)除非涉及嚴重不當行為如欺騙,否則不能被單方面解僱。」況且,即使特朗普成功解除鮑威爾的主席職務,鮑威爾仍可保留理事職位,導致美聯儲內部權力混亂。

王良享進一步警告,假設特朗普強行撤換鮑威爾並推動大幅減息,將引致美國的通脹脫韁,甚至觸發經濟衰退的風險。「呢種通脹一旦爆發就好難控制,同埋會進一步加速當前股匯債三殺局面。」另外他預計,特朗普更可能透過幕僚施壓,迫使美聯儲加快降息步伐。

黃國英資產管理創辦人黃國英亦持相似觀點。「特朗普不斷口頭上吵著要炒鮑威爾,其實是因為他做不到。」他又指,從特朗普處理對等關稅事件的方式來看,充分顯示出其未能充分考慮行動所帶來的後果。「他其實是亂來的,整件事很兒戲,也不會理後果。」

黃國英進一步強調,如果沒有法律和機構來制衡特朗普的行為,他將會變得更加隨意且「危險」,將問題推向極端。

美元跌勢未止 專家料下探90關口

特朗普之言行,已令市場有「去美元化」之說。事實上,隨著貿易戰的持續發展,美元指數曾跌破98關口,較高位挫逾14%,現企99。

對此,王良享指出,美元指數在98這一水平仍不算高。他解釋,從過去約25年的歷史來看,美元指數的最高曾達到114,而98的水平仍屬中等範圍。他預測,美元將繼續走弱並跌破90關口。他進一步表示:「如果中美關稅談判出現緩和,美元可能會短暫反彈,但整體趨勢依然是走弱。」

黃國英同樣預測美元的走勢將繼續偏弱。他表示,其他國家對美國的出口減少,這降低了對美元的需求,進一步施壓美元匯率。即便短期內美元可能會有反彈,但料不會轉強。

兩位專家一致認為,美元的走勢將繼續偏弱。(Reuters)

王良享:金價衝4000美元無懸念

另一邊廂,在市場不確定性加劇的背景下,黃金、日圓等避險資產近期表現強勁,其中金價本周一度升至每盎司3500美元,現報3,319美元。

王良享預計,黃金的增長勢頭將會繼續保持。「我想金價去到4,000美金都冇太大懸念,這並不僅是關乎關稅衝擊的問題。」他分析指出,近幾年全球經濟增長疲軟,儘管今年多個地區的貨幣政策普遍降息,為市場提供了短暫的喘息機會,但隨之而來的關稅衝擊卻中和了降息的效果,迫使各國政府回應並加大財政刺激。然而,這樣的財政政策將不可避免地加重國家的財政壓力,進一步惡化財政狀況。「要揀一種貨幣代替美元並不容易,因為大家都是『 五十步笑百步 』。」

王良享還指出,當前市場環境中最大的問題是對美元的不信任,加上地緣政治風險並未消失,中美關係再次回到冷戰格局。因此,從任何角度來看,黃金的前景依然看好。

特朗普時代投資攻略:黃金搭配非美貨幣

對於散戶投資者,王良享建議,在特朗普任期內的三年中,可以適度提高黃金的配置比例,「其次日元、瑞士法郎和歐元都值得考慮。」他同時提醒,黃金作為避險資產的主要缺點是缺乏利息回報,因此投資者應該考慮在避險情緒過後根據市場情況進行調整。「其他的配置就等特朗普三年後退任再算啦。」

另一方面,黃國英指出,儘管黃金和日圓在短期內可能會繼續上漲,但過度集中於這些資產也存在風險。「始終要考慮 What if I am wrong?如果錯誤發生,這些資產可能會迅速回調,幅度可能在5%至10%之間。」他建議投資者應適度配置港幣、人民幣、歐元及日元等非美貨幣,保持資產配置的多樣性。

黃國英進一步表示,儘管市場動盪不安,但完全拋棄股票並非明智之舉,因為目前股票的價格相對便宜。他提醒道,特朗普的任期只有四年,希望市場能夠吸取教訓,並相信在四年後市場會有所改善。「如果四年之後世界變好,咁依家買股票長揸四年其實都可以。」