在特朗普官司和派拉蒙壓力下辭職　CBS名節目製作人泣：失獨立性

據美媒報道，哥倫比亞廣播公司（CBS）知名新聞節目《六十分鐘時事雜誌》（60 Minutes）行政製作人歐文斯（Bill Owens）周二（4月22日）落淚宣布辭職，理由是在美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）對CBS發起100萬美元訴訟、CBS母公司派拉蒙（Paramount）不斷施壓的情況下，他不再被允許根據節目的正確性和觀眾的利益來做出獨立的決定。



《六十分鐘時事雜誌》已播出57年，綜合《紐約時報》等美媒報道，歐文斯是節目的第3位行政製作人，據報他在一份備忘錄中向員工表示：「我將不再被允許以一直以來的方式主持這個節目、不再被允許根據《六十分鐘時事雜誌》的利益和觀眾的利益來獨立做出決定......我決定辭職，以便節目能夠繼續發展下去。」

2013年1月12日，美國加州帕薩迪納，美國哥倫比亞廣播公司（CBS）主持人Bill Owens（左）在2013年冬季電視評論家協會新聞發布會發表講話。（Reuters）

2024年美國大選期間，《六十分鐘時事雜誌》10月7日播出民主黨候選人賀錦麗（Kamala Harris，又譯哈里斯）專訪，但節目被指利用剪輯掩蓋賀錦麗「糟糕的回答」。特朗普隨後指責CBS欺騙觀眾，11月更發起訴訟，向該電視台索賠100萬美元。

歐文斯辭職之際，派拉蒙母公司全美娛樂公司（National Amusements）股東Shari Redstone仍在尋求CBS與天空之舞傳媒（Skydance Media）合併。今年2月她亦對派拉蒙董事會表示，希望解決《六十分鐘時事雜誌》訴訟案。