印控克什米爾遊客遭槍擊26死 「背不出伊斯蘭信仰宣言」就處決
撰文：莊勁菲 成依華
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印度控制的克什米爾地區（Kashmir）周二（4月22日）發生遊客遭槍擊事件，當地警方指至少26人死亡、17人受傷。反印度武裝「克什米爾抵抗組織」（Kashmir Resistance）在網上聲稱對襲擊負責。據印度媒體報道，槍手會要求受害者背誦伊斯蘭信仰宣言「卡爾瑪」（Kalma），背不出來就槍殺。
《今日印度》（India Today）報道，印度遊客德威維迪（Shubham Dwivedi）和太太當時在案發現場。德威維迪的表弟表示，當時表哥表嫂正在吃即食麵，槍手上前問他們是否是穆斯林，還要求背誦「卡爾瑪」，背不出來就開槍打死德威維迪，還對其妻說：「告訴你的政府我們做了什麼。」
路透社報道，警方表示死者包括25名印度人和1名尼泊爾人。
受事件影響，印度總理莫迪（Narendra Modi）中止對沙特阿拉伯為期2天的訪問，並於周三早上返回新德里。印度國防部官員稱，莫迪在機場與國家安全顧問、外交部長和其他高級官員舉行會議。
印度國防部長拉傑納特辛格在會前表示： 「我們不僅要打擊製造此次事件的兇手，還要打擊那些在印度領土上策劃實施此類行為的幕後黑手。」
事發地點位於穆斯林佔多數、風景優美的熱門旅遊地區，據路透社指，近年隨着武裝暴力事件緩和，當地夏季吸引成千上萬的遊客。
報道稱，一個名為「克什米爾抵抗組織」（Kashmir Resistance）、鮮為人知的武裝組織，在網上宣布對這宗攻擊負責，並稱由於超過8.5萬名「外來者」在當地定居，該組織對「人口結構變化」表示不滿。
「克什米爾抵抗組織」又名為The Resistance Front，簡稱TRF，組織於2019年成立，被視為巴基斯坦組織Lashkar-e-Taiba（LeT）的一個分支。
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