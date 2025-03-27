印度男「看Youtube自學開刀」　自行麻醉破肚再縫11針　下場曝光

信不過醫生，竟然自己動刀！



印度出現一宗瘋狂案例，一名32歲男子因為長年腹痛難耐，就醫後仍無法緩解，近日他竟然看YouTube學怎麼開刀，還買來手術刀「自己破肚」，最後痛得受不了被家人送醫。

印度一名32歲男子看YouTube學怎麼開刀，還買來手術刀「自己破肚」，最後痛得受不了被家人送院。（indiatoday.in）

印度一名32歲男子看YouTube學怎麼開刀，還買來手術刀「自己破肚」，最後痛得受不了被家人送院。（firstcheck.in）

印度一名32歲男子看YouTube學怎麼開刀，還買來手術刀「自己破肚」，最後痛得受不了被家人送院。（Times of India）

印度一名32歲男子看YouTube學怎麼開刀，還買來手術刀「自己破肚」，最後痛得受不了被家人送院。（News18 Hindi）

據《India Today》等印度媒體綜合報道，印度北方邦溫達文（Vrindavan）出現一宗罕見就醫案例，一名32歲男子拉賈巴布（Raja Babu）因為腹痛被家人送往醫院，在新聞畫面當中，穿着橘色襯衫的他，表情痛苦躺在病床上，右側腹部還被包裹紗布。

醫生查看，發現他的腹部竟被開了一個洞，還以拙劣手法縫了11針。詢問家人之後，在場的醫生和護士臉上都傻眼到不行，因為拉賈巴布竟然當起「神醫」，為自己動刀。

據悉，拉賈巴布14歲時因盲腸炎動過手術，但多年來仍飽受腹痛之苦，看過不少醫生還照超音波，仍不斷隱隱作痛也找不到病因。他實在受不了，最近在YouTube搜尋開刀影片自學，並到藥局購買一把手術刀、一根針及縫線，以及一些消毒品與麻醉藥。

就在3月19日這天，拉賈巴布先是為自己注射一針麻醉針，然後在腹部開一道十幾公分的傷口，打算找出疼痛來源，還試圖拉出「某些東西」，但並未成功，最後還縫上11針。

不料術後爆發嚴重的併發症，就在麻醉藥效退了之後，拉賈巴布痛到不斷大叫，嚇得家人緊急將他送醫，所幸經過治療，目前拉賈巴布狀況穩定，正在康復中。

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