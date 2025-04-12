印度熱氣球恐怖意外　男子被繩纏身　拖至24米高空墜地喪生｜慎入

印度拉賈斯坦邦（Rajasthan）近日發生熱氣球意外，有名男子意外被繩子纏住後，整個人被拖到80英尺（約24米）的半空中，後續更因繩子斷掉而重重摔到地面，送醫後宣告不治。



《今日印度》報道，這宗事件10日發生在拉賈斯坦邦的巴蘭縣（Baran），當地從8日開始舉行為期3天的慶典，沒想到活動最後1天上午7時左右發生意外。

印度男子被熱氣球的繩子纏住、拉至半空後重摔慘死。（x@timesofindia）

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曝光的影片中，可以見到名叫卡特里（Vasudev Khatri）的男子隨着熱氣球一同被拉至空中，據稱他是負責測試熱氣球的其中1人，沒想到測試期間沒有注意到自己被繩子纏住，這才導致他被拉至約24米的高空，後續更因繩子斷裂而重摔在地。

卡特里起初還有生命跡象，但送院後傷重不治，警方目前已展開調查、希望能找出案發經過，不過有消息稱卡特里在熱氣球相關的產業裏擁有超過20年的經驗，如今卻發生意外。

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