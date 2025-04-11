大阪世博｜造價1千萬　兒童坐廁竟冇遮掩！網民喊「我在中國？」

日本「大阪・關西萬博2025」（世界萬國博覽會，或稱世博）將於4月13日開幕，但日前一張兒童廁所的照片因過於「坦蕩蕩」而在網絡引起熱議，質疑兒童在毫無遮掩的地方上廁所是否會感到害羞，甚至可能造成安全疑慮。



大阪萬博造價2億日圓（約港幣1000萬元）的廁所曾在網絡造成討論，如今又再次成為目光焦點。有網友於4月8日在X（前推特）上分享兒童廁所的內裝照，只見數個站或坐式馬桶排成一排，牆上貼有熊本熊和摺紙做為裝飾，環境乾淨整潔，卻沒有任何的隔間牆。

日本「大阪・關西萬博2025」（世界萬國博覽會，或稱世博）將於4月13日開幕，但日前一張兒童廁所的照片因過於「坦蕩蕩」而在網絡引起熱議。（X / @teratera920）

發文者驚訝表示嬰兒中心的兒童廁所竟沒有分區，任何情況都一覽無遺，「這是中國的廁所嗎」。其他網友也質疑，對小朋友而言，被一個完全陌生的人坐在旁邊，能夠安心如廁嗎？此外，廁所不是可以上鎖的私人房間，很可能會有家長以外的成人隨意進出，對小朋友來說相當危險。

對此，即將在夏季參選議員的西鄉南海子表示，如果這不是假照片，「我簡直無法形容這有多糟糕」，她在X上發文抨擊，沒有家長願意將孩子上廁所的姿態展示在陌生人面前，更何況，即使在隔間內也無法完全防止偷拍。

西鄉解釋，的確在幼兒園裏，2歲兒童的班級可能存在類似的廁所，「但那是在幼兒園這個場所」，對於3歲以上兒童的班級，幼兒園通常會有可上鎖的獨立洗手間，通常會用低矮的牆壁做為隔間，以便在必要時給予幫助，「尊重孩子作為一個獨立個體是教育和保育的基本」。

發文者後續補充，該兒童廁所位於嬰兒中心內，必須先通過接待處才能進入，因此並非任何人都可隨意出入，但她很抗拒被其他人注視的感覺，所以帶孩子去別的地方上廁所，「對面的廁所也有兒童用的，也可以選擇使用一般馬桶」。

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