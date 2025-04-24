美國大規模撤資科研項目　當地學界憂領先地位動搖

《紐約時報》報導，美國國家科學基金會近日取消逾400項正在進行的研究撥款，在科研界引發震動，學者擔憂此舉將削弱美國在科研領域的領先地位。 此番決定作出之際，該機構已連續數月承受政治壓力與審查。 受影響的研究人員被告知，撥款取消為最終決定，無法上訴。



國家科學基金會（NSF）是美國聯邦政府於1950年設立的獨立機構，長期為涵蓋天文學、量子計算、微生物學以及科學、技術、工程和數學（STEM）教育等廣泛領域的科研專案提供資金支援。 據悉，該機構2024財年預算為90億美元（約698億港元）。

4月17日，學術期刊《自然》率先披露，根據政府效率部（DOGE）下達的命令，NSF已凍結所有新的研究撥款。 18日，NSF宣佈取消部分正在進行中的研究專案；涉及人工智慧（AI）素養建設、空氣污染的環境正義問題，以及少數族裔學生在STEM領域的經驗研究等。

它表示，取消專案的理由在於這些研究「不符合機構當前優先方向」，其中包括以「多元、公平與包容」（DEI）及錯誤資訊與虛假資訊為主題的課題。

它還稱，今後的科研資助應為所有美國人創造機會，並強調不應以犧牲某些群體為代價來偏袒其他群體。 此外，涉及虛假資訊的研究將不再獲得優先資助，因為此類專案或侵犯美國憲法保障的公民言論自由，並確保納稅人的資金被最有效地使用。

今年1月，特朗普（Donald Trump，又譯川普）政府就曾試圖凍結NSF對現有撥款專案的支付，但遭法院頒布的臨時限制令阻止。 該禁令同時規定，NSF不得因總統行政命令而單方面取消正在進行中的資助專案。 外界質疑取消撥款的決定已違背相關法律，但NSF堅稱該做法並沒有違反法院命令。 當媒體追問是否合規時，NSF拒絕置評。

2025年4月23日，美國總統特朗普（Donald Trump）在華盛頓特區白宮向記者發表講話。（Reuters）

多元與平等議題遭重挫 科研界警告人才外流加劇

哥倫比亞大學心理學家弗里曼警告：「看到政府這樣做令人震驚。 它等於是把美國在科學技術領域的領導地位讓給了中國和其他國家。 我認為，美國科學和生物醫學研究至少需要10年才能從這場打擊中恢復過來。」

非營利機構rOpenSci執行董事羅斯說，此輪撥款取消並非針對所謂的高校精英，而是削弱了原本用於推動科學領域多元與包容的研究專案。

《自然》3月發佈的調查顯示，逾75%的受訪美科研人員正考慮離開美國。 據悉，政府科研機構內部科學家坦言其工作難以為繼。

本文獲《聯合早報》授權轉載。

