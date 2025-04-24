美國醫護呻關稅戰或令醫院癱瘓　對華加稅怎導致藥荒？｜新聞背後

美國德州共和黨議員勒特雷爾（Morgan Luttrell）4月16日在一場活動上，有醫護講述在關稅戰下香港郵政宣布暫停運送輸美貨品，但美國有一半醫療用品及91%藥物供應來自中國，她警告稱美國一些醫院或很快面臨癱瘓。

關稅戰會怎樣衝擊美國醫院？據外媒指出，美國醫療供應鏈高度依賴外國產品，雖然藥品暫未在特朗普加稅範疇內，但各種醫療器材和基本物資依靠進口，且大部份藥物原料也來自中國。美國醫療保健行業恐怕遲早遭波及。



美國德州共和黨眾議員勒特雷爾（Morgan Luttrell）4月16日出席市民大會，一位從事醫護行業的民眾指關稅導致美國藥物短缺，稱美國多數醫療用品和藥物供應來自中國，責問勒特雷爾會採取哪些行動阻止醫院陷入癱瘓。（影片截圖）

據美國醫院協會（AHA）指，由於高度依賴外國產品，美國醫療供應鏈一直都很脆弱且複雜。

美國醫藥行業依賴外國進口。（Reuters）

中國佔據「半壁江山」

僅2020年，美國就進口約700億美元的醫療器材。半島電視台指出，美國75%基本藥物依賴進口。中國是世界藥品出口國前三名之一，美國則是最大進口國。另據醫保媒體MedCity News指，開給美國人的大部份藥物主要是中國和印度生產。

無障礙藥物協會（AAM）2月報告指，美國藥房開出的藥品有90%是仿製藥或生物相似藥。其中約一半仿製藥來自印度，且是中國提供這些印度藥80%的活性藥物成分（API）。

2025年1月7日，美國紐約，當地流感嚴重，圖為一名戴口罩人士在藥店購買藥物。（Getty）

據供應鏈分析公司Exiger上週發布的一份報告，美國80%的API依賴中國，尤其是仿製抗生素依賴度達到90%。由於中國產仿製藥供應量大、比品牌藥便宜80%至85%，美國低收入社區將受到對華關稅最嚴重影響。

美國製藥業恐難抵關稅壓力

半島電視台分析，藥物複雜的供應鏈會有一定的風險對衝能力，供應鏈幾乎每個環節都有庫存，批發商有、製藥巨頭甚至聯邦政府也有，這意味着關稅對病人影響會滯後。

紐約市立大學健康政策教授Bruce Y Lee說：「很多這些藥物，尤其是藥丸形式的，在很長一段時間內都非常穩定。」但他亦指出，藥品不是消費品，需求缺少彈性，「當你用一些措施增加成本......最終會傷害到病人。」

這張路透社於2025年4月17日拍攝的設計圖片中，可以看到美國總統特朗普（Donald Trump）舉起拇指的3D列印微模型、中國國旗以及寫着「關稅」的字眼。（Reuters）

特朗普口口聲聲說要讓製造業回美國，但專家一致認為，「對等關稅」沒有給藥企充足時間做準備。

雖然瑞士製藥巨頭諾華（Novartis）和羅氏 (Roche) 分別宣布未來5年將在美國投資250億美元和500億美元，建立研發和生產設施。但美國衛生系統藥師協會（ASHP）指這種做法無法解決問題。

協會稱「建立製藥能力需要數年時間，在此期間，關稅可能令那些能將增加的成本轉嫁給消費者的藥品漲價；對與無法轉嫁成本的仿製藥，關稅則會導致短缺。」