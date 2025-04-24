俄羅斯襲基輔至少8死　特朗普喊話普京：我不高興　停手吧！

俄羅斯用導彈和無人機轟炸烏克蘭首都基輔導致至少8人死亡、77人受傷後，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）周四（24日）向俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）喊話，呼籲一起完成和平協議。



特朗普在Truth Social表示：「我對俄羅斯空襲基輔感到不高興。沒必要，而且時機相當差。Vladimir（普京名字），停止吧！每週有5000名士兵死亡。讓我們完成和平協議！」

2025年4月24日，美國總統特朗普在Truth Social表示：「我對俄羅斯空襲基輔感到不開心。沒必要，而且時機相當差。（俄羅斯總統）普京，停止吧！每週有5000名士兵死亡。讓我們完成和平協議！」（網頁截圖）

俄羅斯襲擊基輔造成人命傷亡，建築物被毀。路透社指，這是基輔今年遭受的最大規模襲擊。烏克蘭官員說，襲擊引發火災，造成六名兒童受傷，一些人仍受困在廢墟下。

路透社亦引述消息稱，在俄羅斯對基輔的大規模空襲中，造成至少8人死亡的武器是一枚朝鮮火星-11A型（KN-23）彈道導彈。