俄羅斯襲基輔至少8死 特朗普喊話普京：我不高興 停手吧！
撰文：洪怡霖
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俄羅斯用導彈和無人機轟炸烏克蘭首都基輔導致至少8人死亡、77人受傷後，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）周四（24日）向俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）喊話，呼籲一起完成和平協議。
特朗普在Truth Social表示：「我對俄羅斯空襲基輔感到不高興。沒必要，而且時機相當差。Vladimir（普京名字），停止吧！每週有5000名士兵死亡。讓我們完成和平協議！」
俄羅斯襲擊基輔造成人命傷亡，建築物被毀。路透社指，這是基輔今年遭受的最大規模襲擊。烏克蘭官員說，襲擊引發火災，造成六名兒童受傷，一些人仍受困在廢墟下。
路透社亦引述消息稱，在俄羅斯對基輔的大規模空襲中，造成至少8人死亡的武器是一枚朝鮮火星-11A型（KN-23）彈道導彈。
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