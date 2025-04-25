白宮準備放寬自動駕駛安全規定　冀提升美國車企全球競爭力

特朗普政府周四（4月24日）宣布，將放寬部分針對人類駕駛員設計的安全規範，並簡化事故通報機制，以加速自動駕駛汽車部署，並提升本土車企在國際市場的競爭力。



路透社報道，美國運輸部長達菲（Sean Duffy）說，新框架旨在為自動駕駛技術「清除阻礙」，協助美國車廠在與中國企業的技術競賽中搶佔先機。「本屆政府明白我們正與中國展開創新競賽，事關重大。新框架將大幅削減繁文縟節。」

根據新規，一些不符合傳統聯邦安全標準的自動駕駛車輛將被允許上路，這些標準包括必須配備後視鏡，或剎車踏板等人類駕駛所需配置。同時，較輕微的交通事故可按月匯報，財產損失門檻也將重新設定，以便釐清哪些事故需強制通報。

美國家公路交通安全管理局（NHTSA）指出，將擴大「自動駕駛豁免計劃」適用範圍，納入部分國產車輛。此前，該機制僅允許進口自動駕駛汽車在獲得豁免後行駛於美國道路。

圖為2022年，中國互聯網巨頭百度在北京測試自動駕駛汽車。（Getty）

此次政策調整發布之際，Tesla行政總裁馬斯克（Elon Musk）正多次強調即將推出商用機械人計程車服務。同時，該公司的「完全自動駕駛」系統正因一宗致命事故接受NHTSA調查。

車企一直呼籲監管更新，以適應技術演進。2022年，通用汽車曾向NHTSA申請每年部署最多2500輛無剎車踏板與後視鏡的自動駕駛車輛，但因審批延遲，申請於2024年被撤回。同年12月，通用（GE）宣布暫停對其自動駕駛子公司Cruise的資金支持。

另據報道，Google母公司Alphabet旗下自動駕駛部門Waymo已於去年10月完成56億美元融資，並宣布計劃在今年於美國首都華盛頓推出全自動叫車服務。

Waymo：圖為2022年12月9日，美國三藩市的一架無人駕駛的士，它屬於自動駕駛汽車公司Waymo。（Reuters）

儘管產業界對放寬監管表示歡迎，部分安全倡議組織卻表達憂慮。美高速公路與汽車安全倡導組織批評政府「削弱而非強化通報義務」，警告若缺乏監管、透明度與問責機制，自動駕駛的推廣可能帶來嚴重風險，甚至釀成致命後果。

汽車創新聯盟則舉表示支持，稱「長期以來行業發展受制於政府不作為，如今政府展現緊迫感，有助於美國不將自動駕駛領導權拱手讓給中國與其他國家」。

本文獲《聯合早報》授權轉載

