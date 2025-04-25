特朗普第一任期任命 美國家科學基金會總監辭職：已盡全力
撰文：洪怡霖
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美國國家科學基金會（NSF）總監潘查納坦（Sethuraman Panchanathan）周四（24日）宣布辭職。他在辭職信中表示，自己已盡其所能推進基金會的使命，現在是時候將接力棒交給新的領導層。
根據美國國家科學基金會聲明，潘查納坦在辭職信中稱：「我相信我已盡全力推進機構使命，現在是時候將接力棒交給新領導」。
報到指，儘管潘查納坦並未說明自己突然離職的原因，但白宮要求國家科學基金會2026年削減55%的90億美元預算，並解僱一半的1,700名員工，這可能是 潘查納坦認為自己無法再服從的一連串指令中的最後一根稻草。
潘查納坦2019年12月被時任總統特朗普提名領導國家科學基金會，2020年8月獲得參議院批准。 他在信中稱：「我非常感謝兩位總統給我為國家服務的機會。」
報道指，4月14日，政府效率部職員首次在NSF開設辦事處，引發連串事件，最終導致潘查納坦辭職。4月18日，NSF宣布終止可能超過10億美元的已授予資助，因其與這些指令衝突且「不再是機構優先事項」。
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