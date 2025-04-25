軍隊交火　印巴局勢急速惡化　一文看清克什米爾槍擊與爭端

印控克什米爾（Kashmir）帕哈爾加姆（Pahalgam）4月22日發生針對遊客的槍擊案，造成至少26人死亡。印度總理莫迪（Narendra Modi）於23日召開特別安全內閣會議，會後宣布與巴基斯坦的外交關係降級。印巴兩國關係因此事件局勢急轉直下，印巴兩國軍隊4月25日夜間，在克什米爾地區的實控線沿線發生交火。



22日槍擊事件後，印度採取了一系列措施，包括將兩國間主要邊境檢查站立即關閉、驅逐外交官、不允許巴基斯坦國民持特殊簽證前往印度，並將立即暫停一項兩國共享水資源的條約，把此次襲擊歸咎於巴方。

印控克什米爾地區警方稱，他們已確認周二襲擊事件中的三名嫌疑人，其中兩名是巴基斯坦人。目前已有1500多人因正在進行的調查而被拘留審訊。

2025年4月23日，印度安全部隊人員在南克什米爾（Kashmir）旅遊勝地帕哈爾加姆（Pahalgam）附近疑似發生武裝分子襲擊遊客的現場站崗。（Reuters）

巴基斯坦則否認參與其中，已對印度採取報復性外交措施，包括關閉領空和陸地邊界，並表示，任何試圖轉移水資源的行為都將被視為「戰爭行為」。

克什米爾爭端

印度和巴基斯坦都聲稱擁有對克什米爾的全部主權，但兩國僅分別控制克什米爾的部分地區。兩國曾因克什米爾的歸屬問題爆發過3次戰爭：1947年第一次印巴戰爭、1965年第二次印巴戰爭、1999年卡吉爾戰爭。

1972年由巴基斯坦前總理布托（Zulfikar Ali Bhutto）和印度前總理英迪拉·甘地（Indira Gandhi）在印度小鎮西姆拉簽署《西姆拉協定》（Simla Agreement），旨在解決1971年長達數月的戰爭後這兩個南亞國家之間的衝突，並促進其和平關係。雙方同意在戰後「以和平方式」解決任何爭端。

該協議也正式確立了查謨和克什米爾地區的實控線（LoC）。而這條長達740公里的實際邊界，將印度控制的克什米爾地區和巴基斯坦控制的克什米爾地區分開。

印度政府2019年8月更正式宣布，正式廢除境內查摩及克什米爾邦的自治地位。

克什米爾（Kashmir）主要分別由印度（藍色）和巴基斯坦（綠色）所控制。（Wikipedia）

幾十年來，克什米爾內多個激進組織一直與印度安全部隊發生衝突，要求克什米爾獨立或成為巴基斯坦的一部分，並造成數萬人在暴力事件中喪生。

誰聲稱對此次襲擊負責？

隸屬巴基斯坦激進組織Lashkar-e-Taiba（LeT）分支，名為「克什米爾抵抗組織」（Kashmir Resistance）的一鮮為人知的反印度武裝組織，在網上宣布對這宗攻擊負責，並稱不滿超過8.5萬名「外來者」在當地定居。

2025年4月22日，印控克什米爾地區發生槍擊遊客事件，印度警方在附近戒備。（Reuters）

巴基斯坦否認支援或參與「克什米爾抵抗組織」施襲，只在道德、政治和外交層面上支持克什米爾人民。巴基斯坦副總理兼外交部長呼籲印度提供證據，以支持其關於巴基斯坦參與克什米爾襲擊的說法。

印度則已將該組織列為恐怖組織。印度總理莫迪則譴責事件，形容為令人髮指，矢言堅決打擊恐怖主義、將把兇徒繩之以法。

接下來會發生什麼？

分析擔心印巴有軍事升級可能。巴基斯坦國防部長阿西夫（Khawaja Asif）日前也向天空新聞（Sky News）表示，此次槍擊事件或會導致印巴之間爆發「全面戰爭」。

巴基斯坦國防部長阿西夫（Khawaja Asif）。（Getty）

阿西夫表示，他的軍隊「已做好應對任何突發狀況的準備」。他說：「若發生全面攻擊或類似事件，那麼顯然就會爆發全面戰爭。」但也表示希望爭端能透過談判解決。