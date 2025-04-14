FBI：美高中生2月槍殺父母　涉暗殺特朗普及推翻政府更大企圖

美國聯邦調查局（FBI）於4月13日解封的文件顯示，威斯康星州（Wisconsin）一名高中生2月殺害父母，背後涉及暗殺總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）的更大企圖。調查人員認為，疑犯為獲得實施計劃的所需資金和自主權，因此殺害父母。



圖為2025年3月12日，涉嫌殺害父母的疑犯卡薩普（Nikita Casap）的照片。（Waukesha County Jail圖片）

涉及新納粹組織及白人至上主義

英國廣播公司（BBC）報道，17歲的卡薩普（Nikita Casap）涉嫌殺害35歲母親塔提阿娜（Tatiana Casap）和51歲繼父梅爾（Donald Mayer）。兩人2月28日被發現陳屍家中。

FBI搜查令顯示，疑犯的手機存有與新納粹組織「九角教團」（Order of Nine Angles，暫譯）有關的資料，以及讚美納粹頭子希特拉（Adolf Hitler）的字眼。調查人員還發現反猶太主義、白人至上主義等內容，以及計劃殺死特朗普，目標是推翻政府，企圖引發一場政治革命。

疑犯被控一級謀殺罪和其他7項重罪，包括藏匿屍體和身份盜竊。根據起訴書，兩名死者均中槍致死，其中母親料在2月11日左右身中多槍身亡。

圖為涉嫌殺害父母的疑犯卡薩普（Nikita Casap）日前出庭時的畫面。（電視截圖）

已購買無人機和炸藥 準備逃往烏克蘭

當局表示，這名少年曾與其他人士接觸，討論企圖刺殺特朗普及推翻政府的計劃。他亦曾與在俄羅斯的人士商討弒親計劃。此外，他已付錢購買一架無人機和炸藥，準備用於發動襲擊，並計劃事後逃往烏克蘭。

被告預定5月7日出庭，檢方將正式提出指控。他目前仍然在押，法院將其保釋金定為100萬美元。