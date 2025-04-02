美國保險公司CEO槍殺案　司法部長指示檢方對疑犯尋求死刑判決

美國司法部長邦迪（Pam Bondi）4月1日表示，已指示檢方對涉嫌槍殺美國聯合健康（United Healthcare）集團旗下聯合健康保險公司行政總裁湯普森（Brian Thompson）的疑犯曼吉奧（Luigi Mangione）尋求死刑判決。



路透社4月1日報道，邦迪當日表示：「曼吉奧謀殺了擁有一名兩個兒童的父親、無辜的湯普森，這是一宗有預謀的冷血暗殺行動。」

邦迪稱，他經過仔細考慮後，已指示聯邦檢察官在該案中尋求死刑，以執行總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）制止暴力犯罪、讓美國再次安全的政治議程。

圖為涉嫌在2024年12月24日強殺聯合健康保險（United Healthcare）CEO Brian Thompson的男子 Luigi Mangione。2025年2月16日獲得1.1萬美元的眾籌捐款，原因是「死刑不應該被政治化」。（Reuters）

報道稱，曼吉奧分別面臨聯邦和州政府的指控，對於紐約州提出的恐怖主義謀殺等指控，他已表示不認罪。如果該案罪名成立，他可能面臨終身監禁，不得假釋。

疑犯同時在曼哈頓聯邦法院面臨另一項聯邦指控，如果該案罪名成立，他則有能可能面臨死刑。

2025年2月21日，涉嫌槍殺聯合健康集團行政總裁湯普森（Brian Thompson）的疑犯曼吉奧（Luigi Mangione）在美國紐約市曼哈頓法院出庭受審。（Retuers）

曼吉奧去年12月4日涉嫌在曼哈頓一間酒店外槍殺湯普森，他潛逃5日後在賓夕法尼亞州被捕。