美國保險公司CEO槍殺案 司法部長指示檢方對疑犯尋求死刑判決
撰文：劉耀洋
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美國司法部長邦迪（Pam Bondi）4月1日表示，已指示檢方對涉嫌槍殺美國聯合健康（United Healthcare）集團旗下聯合健康保險公司行政總裁湯普森（Brian Thompson）的疑犯曼吉奧（Luigi Mangione）尋求死刑判決。
路透社4月1日報道，邦迪當日表示：「曼吉奧謀殺了擁有一名兩個兒童的父親、無辜的湯普森，這是一宗有預謀的冷血暗殺行動。」
邦迪稱，他經過仔細考慮後，已指示聯邦檢察官在該案中尋求死刑，以執行總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）制止暴力犯罪、讓美國再次安全的政治議程。
報道稱，曼吉奧分別面臨聯邦和州政府的指控，對於紐約州提出的恐怖主義謀殺等指控，他已表示不認罪。如果該案罪名成立，他可能面臨終身監禁，不得假釋。
疑犯同時在曼哈頓聯邦法院面臨另一項聯邦指控，如果該案罪名成立，他則有能可能面臨死刑。
曼吉奧去年12月4日涉嫌在曼哈頓一間酒店外槍殺湯普森，他潛逃5日後在賓夕法尼亞州被捕。
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