反特朗普播客「MeidasTouch」下載量超Joe Rogan等支持者節目總和

據Podscribe統計，反特朗普（Donald Trump，又譯川普）播客「MeidasTouch Podcast」 連續第三個月位居播客排行榜首，下載量超過支持特朗普播客「Joe Rogan」、「Candace Owens」 和 「Ben Shapiro」的節目總和。



據美媒《新聞周刊》（Newsweek）報道，自特朗普今年1月重返白宮以來，主打抨擊特朗普的播客「MeidasTouch Podcast」就一直高居下載排行榜首。

而在此之前，政治類播客節目當中，曾登上排行榜首的均為支持特朗普的節目。特朗普2024年競選期間曾接受Joe Rogan等人播客節目專訪，一些分析認為，特朗普青睞播客節目勝過傳統媒體是其勝選因素之一。

世界最熱門的Podcast主持人之一Joe Rogan此前表態支持特朗普。(Joerogan.com)

「MeidasTouch Podcast」於2020年由三兄弟共同創立，最初透過製造反對特朗普、支持民主黨候選人的影片和廣告起步。此外，據今年1月1日至4月1日期間獲得的YouTube數據，「MeidasTouch」也成為YouTube上新增訂閱用戶數量增長最快的政治相關頻道。