克什米爾槍擊案致印巴局勢惡化　巴基斯坦籲進行中立調查

印控克什米爾（Kashmir）帕哈爾加姆（Pahalgam）4月22日發生針對遊客的槍擊案，造成至少26人死亡。印度指控巴基斯坦涉事，雙方關係急速惡化，兩國士兵更於25日起兩度進行小規模交火。巴基斯坦26日呼籲對槍擊案進行中立調查，並表示其願意合作並支持和平。



路透社26日報道，巴基斯坦內政部長Mohsin Naqvi當日表示：「巴基斯坦完全準備好與任何中立的調查人員合作，以確保查明（克什米爾槍擊案的）真相、伸張正義。」

他強調，巴基斯坦仍然致力於和平、穩定和遵守國際規則，但絕不會在主權問題上妥協。

印度在槍擊事件發生後，採取了一系列針對巴基斯坦的措施，包括將兩國間主要邊境檢查站立即關閉、驅逐外交官、不允許巴基斯坦國民持特殊簽證前往印度，並將立即暫停一項兩國共享水資源的條約。

巴基斯坦則隨即對印度採取報復性外交措施，包括關閉領空和陸地邊界，並表示，任何試圖轉移水資源的行為都將被視為「戰爭行為」。