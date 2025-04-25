巴基斯坦防長：槍擊事件使局勢升級　或致印巴爆發「全面戰爭」

巴基斯坦國防部長阿西夫（Khawaja Asif）日前向天空新聞（Sky News）表示，4月22日印控克什米爾（Kashmir）地區槍擊事件引發的爭執，或會導致巴基斯坦和印度之間爆發「全面戰爭」，但他也表示希望爭端能透過談判解決。



此前印控克什米爾（Kashmir）地區22日發生針對遊客的槍擊案，造成至少26人死亡。印度總理莫迪（Narendra Modi）於23日召開特別安全內閣會議，會後宣布與巴基斯坦的外交關係降級，並將此次襲擊歸咎於巴方。

2025年4月23日，印度安全部隊人員在南克什米爾（Kashmir）旅遊勝地帕哈爾加姆（Pahalgam）附近疑似發生武裝分子襲擊遊客的現場站崗。（Reuters）

但阿西夫否認襲擊為巴方責任，並警告稱，在雙方緊張局勢升級的情況下，他的軍隊「已做好應對任何突發狀況的準備」。他說：「若發生全面攻擊或類似事件，那麼顯然就會爆發全面戰爭。」

印度和巴基斯坦都聲稱克什米爾屬於自己，但實際上兩國僅控制着不同的部分領土。過去三十年來，領土糾紛已造成數萬人死亡。儘管近年來暴力事件有所緩解，但本週的槍擊事件再次引發緊張局勢。

2025年4月22日，印度總理莫迪（左穿白褲者）縮短了為期兩天的沙特阿拉伯之行，原因是印度控制的克什米爾旅遊勝地帕哈爾加姆（Pahalgam）附近發生疑似武裝分子襲擊事件。（Reuters）

印度在槍擊事件後採取一系列措施，包括將兩國之間的主要邊境檢查站立即關閉、驅逐外交官、不允許巴基斯坦國民持特殊簽證前往印度，印度並將立即暫停一項兩國共享水資源的條約。印度總理莫迪誓言要「追究」襲擊者的責任。