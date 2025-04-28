關稅戰｜辯稱塑造不確定性利於談判　美財長：華府在談判中佔上風

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）肆意揮舞「關稅大棒」，導致全球市場像坐過山車一樣激烈波動，財政部長貝森特（Scott Bessent）辯稱，特朗普的關稅政策製造了一種「戰略不確定性」，讓華盛頓在談判中佔上風。



綜合法媒和《紐約時報》報道，特朗普對大多數美國貿易夥伴徵收10%的基準關稅，並對中國大部份商品祭出高達145%的關稅；北京則對美國商品徵收125%的關稅作為反擊。數十個國家和地區正設法在90天的寬限期內與美國達成貿易協議，以避免美國更高額的對等關稅，這個期限將在7月到期。

2025年4月23日，美國華盛頓，財政部長貝森特（Scott Bessent）出席國際貨幣基金組織和世界銀行2025春季年會期間，出席國際金融協會 (IIF) 全球展望論壇並回答記者提問。（Reuters）

貝森特上周日（4月27日）接受美國廣播公司（ABC）訪問時說：「在博弈論中，這叫戰略不確定性。你不會告訴談判方最終結果是甚麼。」

貝森特說：「沒有人比特朗普總統更擅長創造這種優勢。」

貝森特指特朗普同時拿出胡蘿蔔和大棒（carrot and stick），「他已經公布高關稅列表，這就是美國大棒，給你們看關稅有多高。我們也拿出胡蘿蔔，鼓勵各國來找我們。你們必須取消關稅，你們必須取消非關稅貿易壁壘。停止操縱你們的貨幣。停止補貼你們的勞動力和資本，然後我們就可以談」。

儘管特朗普表示有很多協議已在談判桌上，但外界掌握的細節很少。

當被要求詳細說明與各國的談判進程時，貝森特僅透露其中一些談判「進展順利，尤其是與亞洲國家的談判」。

目前，華盛頓優先考慮與日本、韓國和瑞士等關鍵盟友進行討論。

4月25日，特朗普在啟程前往梵蒂岡出席羅馬天主教教宗方濟各（Pope Francis）的葬禮前告訴記者，他已跟中國國家主席習近平通過電話，他會在「適當的時候」公布細節。但中國駐美國大使館在隨後一天回應稱，有關言論純屬「混淆視聽」，中美雙方並沒有就關稅問題進行磋商或談判，更談不上達成協議。

貝森特27日被問及此事時說，特朗普和習近平「關係非常好」，但他不知道兩人是否通過電話，他同時暗示，中國可能會否認正在進行的談判，因為「他們迎合的是不同的受眾」。

美國財政部長傳統上是負責中美經濟談判的美國官員，理應了解特朗普和習近平是否進行過此類討論。

2025年4月24日，美國華盛頓，圖為貝森特與特朗普出席白宮活動，歡迎挪威首相斯特勒（Jonas Gahr Store，不在圖中）來訪。（Getty）

特朗普上週接受《時代》雜誌專訪時表示，習近平曾打電話給他，但他拒絕透露兩人通話的具體時間，並堅稱他的團隊正與北京方面就貿易協議進行積極談判。

本文獲《聯合早報》授權轉載

