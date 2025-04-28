澳洲大選在即　執政工黨承諾若勝選將調高留學生簽證費

澳洲執政工黨星期一（4月28日）宣布，若在即將到來的聯邦大選中連任，將把國際學生簽證費用從現有的1600澳元（約7900港元）進一步上調至2000澳元（約9900港元），以加強對教育產業這一主要移民來源領域的管理。



路透社報道，澳洲財政部長查默斯（Jim Chalmers）與財長助理加拉格爾（Katy Gallagher）在一份關於5月3日聯邦大選政策成本核算的聲明中指出，此舉預計將在未來四年為政府帶來約7.6億澳元（約37.7億港元）的財政收入。

加拉格爾說：「我們認為這是一個合理的措施，真正體現了在澳洲留學的價值。」

澳洲政府去年7月已將國際學生簽證費用從710澳元（約3500港元）大幅上調至1600澳元（約7900港元），幾乎翻倍。

保守派反對黨則提出更激進的方案，承諾如若勝選，將把國際學生簽證費用最低提高至2500澳元（約1.2萬港元），申請八大名校者則須繳納5000澳元（約2.4萬港元）。

澳洲將在2025年5月3日舉行大選，圖為2024年8月16日澳洲總理阿爾巴尼斯（Anthony Albanese）在國會大廈向媒體發表講話（Reuters）

國際學生長期是澳洲大學的重要收入來源，但伴隨大批留學生湧入，淨移民人數上升，也推高了住房成本。

澳洲政府數據顯示，今年2月，澳洲共接收了近20萬名國際學生，較上年同期增長12.1%，比2019年疫情前水平高出7.3%。

為了應對移民壓力，工黨承諾在今年將國際學生新生人數上限定為27萬人，而反對黨則主張設定更低的24萬人上限。

澳洲地標悉尼歌劇院官網照片（悉尼歌劇院官網）

截至2024年，澳洲國際學生在冊人數已超過100萬人，當年有57.2萬名學生新註冊入學。

與其他主要留學目的地相比，澳洲的學生簽證費用已明顯偏高。美國學生簽證費用約為185美元（約1400港元），加拿大約為150加元（約840港元）。

此外，澳洲政府在2024年還收緊了國際學生及畢業生簽證的英語語言要求，並賦予當局權力，可暫停屢次違規的教育機構招收國際學生。

本文獲《聯合早報》授權轉載

