加拿大大選開始投票　「特朗普效應」受關注　25％選民已提前投票

在美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）汽車關稅、領土主權等威脅下，加拿大選舉周一（4月28日）開始投票，外界關注「特朗普效應」會對選民的取向帶來多大影響。主張反制特朗普威脅的自由黨籍加拿大總理卡尼（Mark Carney）支持率較高。加拿大選舉局表示，在4月18日至22日期間的提前投票中，已有約730萬人投票，約佔全國選民的四分之一，創下新紀錄。



特朗普上任以來，不斷揚言要吞併加拿大做「美國第51州」，還祭出25%進口汽車關稅衝擊加拿大經濟。卡尼施以還擊，對部份美國進口車徵​​25%報復式關稅。他還提倡加大基礎設施和國防支出，並削減所得稅，獲得加拿大民眾的青睞。

加拿大總理卡尼4月26日在安大略省米西索加市（Mississauga）出席競選集會，為執政自由黨作最後拉票。（Reuters）

就在鄰國選舉當日，特朗普在社交平台上暗諷加拿大選舉無法解決關稅、軍費和出口商品等問題，稱加拿大「注定要」成為美國「珍貴的第51州」。

路透社報道，卡尼注重理經濟問題令他成為應對特朗普的最佳人選；他的競爭對手、保守黨黨魁博勵治（Pierre Poilievre）則關注人們對生活成本、犯罪和住房危機的擔憂。

2025年4月27日，加拿大保守黨領袖博勵治在加拿大安大略省基恩（Keene）的競選活動現場向支持者發表講話。（Reuters）

益普索（Ipsos）周日的民調顯示，加拿大自由黨的支持率為42%，高過保守黨的38%。